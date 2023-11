Warum Margit Miller nicht mehr im Gemeinderat Blaichach ist.

Langjährige Volksvertreterin der SPD legte ihr Mandat schon vor Monaten nieder. Welche Beweggründe die 74-Jährige nennt und wo sie sich noch engagiert.

Kopf und Bauch haben ihr signalisiert, dass es nun an der Zeit sei aufzuhören. Das sagt SPD-Urgestein Margit Miller, die vor 19 Jahren für Günter Kleinhans in das Blaichacher Gremium nachrückte. Anfang des Jahres 2023 hat sie um Entlastung gebeten und ihren Platz für Matthias Hüller frei gemacht. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht“, beteuert die ehemalige Grundschullehrerin, „schließlich bin ich für eine gesamte Legislaturperiode von sechs Jahren gewählt worden“. Es sei aber zunehmend mühsam geworden.

Lebhaft und streitbar

Ihre 74 Jahre sieht man ihr nicht an und lebhaft und streitbar ist sie wie eh und je. Wenn sie Anekdoten aus den fast 20 Jahren erzählt, dann wird erst klar, wie viel Zeit die ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderätin sie gekostet hat, mit Vorbereitungen, Sitzungs- und Abstimmungsrunden. „Ich war gerne im Gemeinderat, auch wenn es zeitaufwändig war“, resümiert Miller.

Für mehr Diversität beim Bauen

Zunächst war Margit Miller im Finanzausschuss tätig, später im Bauausschuss. In diesem Gremium stimmte sie für mehr Diversität beim Bauen. Jahrelang hat sie für alternative Bestattungsformen auf dem Blaichacher Friedhof geworben, ja gekämpft, weil sich das viele Bürgerinnen und Bürger wünschten. Mit Erfolg.

Schwimmbad erhalten

Sie und ihre Fraktion wollten das alte Bad in Burgberg (das wird zusammen mit der Gemeinde Blaichach betrieben) erhalten und haben der Umstellung auf ein Naturbad nur zögerlich zugestimmt, erzählt sie. „Der Tenor der Fraktion war, bevor wir gar kein Bad mehr haben, dann halt ein Naturbad“. Da auch das Schulschwimmbad aus finanziellen Gründen geschlossen wurde, lag ihr am Herzen, dass ihre Schüler auf jeden Fall ein Bad zum Schwimmenlernen haben.

Lernlandschaften in der neuen Schule geplant

Als großen Erfolg des Gemeinderates feiert sie den Schulneubau. Mit den Lernlandschaften habe der Schulverband Burgberg/Blaichach einen Meilenstein im Oberallgäu gesetzt. Am neuen Flächennutzungsplan hat sie ebenso mitgefeilt, wie an den ersten Plänen für die Ortsmitte – mit Bürgerhaus – die mangels finanzieller Möglichkeiten nicht realisiert wurden.

Ein Unterstand am Bahnhof

Wohnbau war auf der Agenda in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten, samt schönen Spielplätzen für den Nachwuchs. Den Unterstand am Bahnhof, den die Gemeinde finanziert hat, um die Reisenden dort nicht im Regen stehenzulassen, wollte sie in einer Signalfarbe gestrichen haben. „Es wurde anthrazit, weil die Männer das so wollten“ schmunzelt Miller.

Für sozialpolitische Themen engagiert

Die Arbeit mit Bürgermeister Christof Endreß und der Verwaltung lobt sie. „Die Vorlagen der Verwaltung waren in der Regel informativ.“ Miller hat ihre kommunalpolitische Tätigkeit erst angetreten, als ihre eigenen zwei Kinder erwachsen waren. Vorgeprägt von ihren Eltern, ist sie in die SPD gegangen. Schon als junge Frau hat sie sich für sozialpolitische Themen engagiert.

Ein gemeinsames Europa ist ihr Herzensthema. 50 Jahre SPD und fast ebenso lange Mitglied in der AWO darf Margit Miller bald feiern. Bürgermeister Christof Endreß hob ihr unermüdliches Engagement hervor. Er wünscht sich mehr Bereitschaft für den Gemeinderat zu kandidieren, insbesondere bei Frauen und jungen Menschen.

