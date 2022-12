Was der Alpsee Immenstadt Tourismus nächstes Jahr vorhat

Theresa Schöberl, Geschäftsführerin der Alpsee Immenstadt Tourismus GmbH, hört nach knapp sieben Jahren auf. Im Stadtrat gibt sie einen letzten Jahresbericht.

21.12.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Durch die Corona-Zeit kam der Tourismus in Immenstadt gut hindurch. „Immenstadt ist da sehr krisensicher. Wir hatten weit weniger Rückgang bei den Übernachtungszahlen als im bayernweiten Durchschnitt“, sagte Theresa Schöberl, Geschäftsführerin der Alpsee Immenstadt Tourismus (AIT) GmbH, im Stadtrat. Dort präsentierte sie ihren letzten Wirtschaftsplan mit einem Ausblick auf die Vorhaben im nächsten Jahr. Weiterhin stattfinden soll auch nächstes Jahr die Seeweihnacht im Ortsteil Bühl. Allerdings wird das „Alpseeflimmern“ wieder von der Veranstaltungsliste genommen.

Schöberl (geborene Klingebiel) war bei der AIT seit März 2017 und seit Oktober 2018 Geschäftsführerin. Zum Jahresende wird sie den Posten „aus persönlichen Gründen“, wie sie sagt, aufgeben. Die nächsten Monate übernimmt dann Gaby Weppner kommissarisch die Leitung, bis dann im April ein neuer Geschäftsführer kommt.

Wieder Seeweihnacht im nächsten Jahr

Die Seeweihnacht in Immenstadt-Bühl kam auch heuer gut an. „Wir wurden regelrecht überrannt“, sagt Weppner. Die beliebte Veranstaltung soll deshalb in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Genauso wie das Outdoor-Festival, das sich über mehrere Wochen mit verschiedenen Angeboten erstreckt, erläuterte Schöberl. Aus dem Programm der AIT genommen wird dagegen der Open-Air-Kinoabend „Alpseeflimmern“. Die Kosten dafür seien zu hoch und die Einnahmen bei schlechtem Wetter nicht kalkulierbar. Während bayernweit die Übernachtungen im Coronajahr 2021 fast 40 Prozent zurückgingen, seien die Übernachtungszahlen in den Jahren 2019 bis einschließlich 2021 nur um 20 Prozent gesunken, sagte Schöberl. 2021 waren es 334.264 Übernachtungen, 2022 inklusive November schon 346.256. Und da kämen noch die Zweitwohnungs-Übernachtungen von etwa 60.000 hinzu. Allerdings machten sich in diesem Jahr Energiekrise, Fachkräftemangel und gestiegene Personalkosten bemerkbar. Zudem sei ein weiterer Auszubildender eingestellt worden.

2023 leistet die Stadt an die AIT eine Dienstleistungspauschale von 330.000 Euro, inklusive des Inflationsausgleichs. Darin enthalten seien laut Schöberl die erhöhten Lohnkosten durch die zweite Tourist-Info auf dem Bräuhausplatz.

2023: Einnahmen und Ausgaben

An Einnahmen erwartet Schöberl 2023 rund 661.000 Euro. Die größten Posten seien Erlöse aus dem Tourismus (385.000 Euro), Foyerverkauf (129.500), Naturparkcafe (74.000) und Erlöse Alpsee Skytrail (52.000). An Ausgaben veranschlagt sie 656.000 Euro – darunter Gehälter (380.000 Euro) und Wareneinkauf (125.000).