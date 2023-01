Was es im Rangermobil in Hinterstein zu sehen gibt

Kinder schauen durch Ferngläser nach Gemsen und Steinadler. Das dürfen im Rangermobil auch Erwachsene bis Mitte Februar. Infos gibt es zudem.

31.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Tapfer stapfen 18 Drei- bis Sechsjährige – dick eingemummelt – den Weg neben der Straße vom Kindergarten in Hinterstein bis zum Parkplatz auf der Höh. Ihr Ziel ist das Rangermobil, das dort Station macht. Innen dürfen sich die Mädchen und Buben auf Bänke setzen. Feuer lodert im kleinen Holzofen. Henning Werth fragt: Welche Tiere leben bei Euch vor der Haustür? „Fuchs, Reh, Hirsch“, rufen die Kinder. Einer sagt: „Wildsau“. Er erntet ein erstauntes, „Echt?“ von Henning Werth.

Das Rangermobil taucht auf, wo Ausflügler sind

Das Rangermobil ist eine mobile Infostelle des Alpinium. Das ist die 2018 in Obermaiselstein eingerichtete „Kompetenzstelle für ökologische Fragestellungen im Alpenraum“, wie es offiziell heißt. Das Rangermobil taucht dort auf, wo Tagesausflügler und Touristen zu Wander-, Schneeschuh oder Skitouren starten. Das Besondere ist: Menschen geben das Infomaterial aus, es besteht also die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu Wildtieren, Touren oder Pflanzen vor Ort. In Hinterstein ist das von Dienstag- bis Freitagvormittag noch bis Mitte Februar möglich. Alpinium-Mitarbeitende oder Rangerinnen bieten dort sogar Ferngläser und Spektive, damit Ausflügler die Berghänge erkunden können.

Das Rangermobil steht noch bis Mitte Febraur in Hinterstein am Prakplatz auf der Höh. Bild: Reich-Recla

Das dürfen an diesem kalten Freitag auch die Kindergartenkinder, allerdings erst später. Henning Werth und Emma Didier, zeigen den Kleinen zunächst im Inneren des Mobils tierisch Interessantes. Das Horn von einem Steinbock, zum Beispiel. Und Werth erklärt den Unterschied von Horn und Geweih, wie beim Hirsch. „Das Geweih wird jedes Jahr abgeworfen, das Horn bleibt am Schädel dran.“

Eine Steinadlerfeder und eine Gänsegeierfeder

Er zeigt eine Steinadlerfeder. Die dürfen die Kinder in die Hand nehmen. Was die Steinadler jetzt wohl machen, fragt er. Die logische Antwort. „Er sitzt auf einem Stein.“ Henning Werth nickt, ja, „er sitzt wohl am Berg auf einem Fels, damit er eine gute Übersicht hat.“ Aber noch größer als der Steinadler sei der Gänsegeier, sagt Werth und breitet seine Arme aus. „Er hat eine größere Spannweite mit seinen Flügeln als ich mit meinen Armen.“ Das gelte auch für den Bartgeier. Der fresse gerne Knochen. „Wir können uns nicht von Knochen ernähren. Die sind zu hart. Da hätten wir Probleme mit den Zähnen.“ Ein Mädchen langt mit dem Finger in den Mund: „Ich hab einen Wackelzahn.“

Und Emma Didier fragt. „Was macht der Bartgeier, wenn ihm der Knochen zu groß ist?“ Er habe ja nur den Schnabel und keine Zähne, auch keine Hände. „Er muss den Knochen kaputtmachen, aber wie?“ Sie sagt es selber. Der Bartgeier fliege mit dem Knochen weit nach oben und lasse ihn so oft auf harten Fels fallen, bis er bricht.

Wer hat an dem Fichtenzapfen geknabbert?

Hennig Werth zeigt einen Fichtenzapfen. „Wer hat den wohl angeknabbert?“ Die Antwort kommt prompt: „A Eichhörnle“. Klar, richtig. Aber wer hat das untere Ende noch so fein abgenagt? Die Kinder überlegen. Werth gibt die Antwort. „Das war eine Maus.“ Und wer frisst Mäuse? Er zeigt einen Waldkauz. Werth nimmt eine anderen präparierten Vogel in die Hand. „Wie heißt dieser Baumeister des Waldes mit den hellblauen Federn an der Seite?“ Das weiß natürlich keiner. „Das ist der Eichelhäher, er vergräbt Nüsse.“ Und Werth erzählt Erstaunliches. „10.000 Nüsse vergräbt jeder Eichelhäher im Jahr, aber nur 2000 gräbt er wieder aus.“ Er säe also „8000-mal einen Baum“, weil er die versteckten Nüsse nicht mehr ausbuddelt. Und warum die Bäume so wichtig sind, sagt er auch. „In Hinterstein schützt der Wald Häuser und Straßen vor Lawinen und Steinschlag.“

Draußen gucken die Kinder unter Anleitung der Alpinium-Mitarbeitenden durch Ferngläser auf einen nahe gelegenen Berghang. Bis vor kurzem grasten dort noch fünf Gemsen. Jetzt haben sie sich verzogen. Aber Steinadler kreisen über dem Rangermobil. Die Kinder sind begeistert. Und warum gehen Kindergartenleiterin Roswitha Ostheimer und ihre Kollegin Susanne Keck mit den Kleinen zum Rangermobil? Sie sind sich einig. „Es ist toll, wenn die Kinder mit der Natur verbunden sind.“

Lesen Sie auch: Heimische Tier- und Plfanzenarten reagieren auf den Klimawandel