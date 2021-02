"Was ich immer wollte": Das neue Leben von Ex-Ski-Star Gina Löffler

Eine schwere Verletzung zwingt Gina Löffler 2015 zum Abschied von ihrer Ski-Alpin-Karriere. Die 33-Jährige über Ängste, Hoffnungen und ihre heutige Erfüllung.

07.02.2021 | Stand: 17:21 Uhr

Sie sind Olympiasieger und waren Publikumslieblinge, haben die Region auf der großen Weltbühne des Sports vertreten oder sind zur Clublegende im benachbarten Dorfverein geworden. In unserer neuen Rubrik „Nach-Spiel-Zeit“ erzählen wir die Geschichten von zurückgetretenen Sportlern, deren Karrieren die Menschen der Region bewegt haben. Im 14. Teil blicken wir auf Ski-Alpin-Star Gina Löffler.

Es war ein Schreckensmoment, der für das Ende gesorgt hat. Ein schwerer Sturz beendete am 11. Januar 2014 für Gina Löffler (geborene Stechert) den Ski-Alpin-Weltcup in Altenmarkt – und aus heutiger Sicht damit auch ihr letztes Rennen. Auch wenn inzwischen sieben Jahre vergangen sind, berufliche Veränderungen, die Gründung einer Familie und private Umzüge dazwischenliegen: Allzu gut erinnert sich die ehemalige Abfahrts- und Super-G-Spezialistin heute noch an das folgenschwere Rennen seinerzeit in Altenmarkt und an den Sturz. „Mit tut das nicht mehr weh. Es hat aber lange gedauert, damit zurechtzukommen“, gesteht Löffler. „Die Gedanken kommen immer wieder, wenn ich eine Abfahrt im Fernsehen sehe. Heute kann ich damit aber leben.“

Ein Jahr entscheidet über das Karriereende

Die damals 26-Jährige musste an jenem Tag von Helfern von der Piste getragen und mit dem Helikopter abgeholt werden. Mannschaftsarzt Jürgen Winter diagnostizierte sofort einen Riss der Patellasehne im linken Knie und ließ Löffler nach München bringen. „Oh Gott, das gibt ein Riesen-Zinnober“, waren in etwa die ersten Gedanken, die die Athletin in den ersten Momenten nach dem schlimmen Unfall fassen konnte. Ihr sei sofort bewusst gewesen, dass es lange dauern würde, bis sie überhaupt wieder Aufbausport betreiben könnte.

Drei Monate war sie hernach an Krücken gebunden, hatte aber auch in der schweren Phase ein Ziel vor Augen: „Ich wollte unbedingt wieder fahren“, betont die 33-Jährige. Der Riss der Patellasehne war schließlich nicht ihre erste schwere Verletzung. Drei Kreuzbandrisse hatte die Allgäuerin zu diesem Zeitpunkt schon hinter sich. Jedes Mal schaffte sie es nach der Tortur von Verletzung und anschließender Reha wieder zurück auf die Piste – und damit in den internationalen Wintersport-Zirkus. „Skifahren ist meine Leidenschaft. Das wollte ich schon als Kind und ich hatte immer das klare Ziel, mein Können abzurufen“, sagt Löffler. Die überstandene Operation sei immer ihr erster Schritt bergauf in die richtige Richtung gewesen. 2014 allerdings war alles anders.

Mit tatkräftiger Unterstützung von Zoll-Ski-Team-Trainer Albert Burger absolvierte Gina Löffler zwar viele Technik-Trainingseinheiten, das Gefühl auf der Rennstrecke war aber nach der, wie man heute weiß, letzten großen Verletzung ein anderes, wie ein Jahr später bemerkte. Löffler war nach wie vor im Verletztenstatus – an eine Rennteilnahme war nicht zu denken. „Aber ich wollte damals bei der Mannschaft sein“, erinnert sie sich. Also begleitete sie die deutsche Auswahl nach Garmisch-Partenkirchen.

Schlüsselerlebnis in Garmisch-Partenkirchen

Doch schon bei der Streckenbesichtigung gewann sie die ernüchternde Erkenntnis: „Ich hatte das Gefühl, dass ich mich nie mehr dazu überwinden könnte, da runterzufahren“, gibt sie zu. „Jede Verletzung hat meine Angriffslust gehemmt, mich im Unterbewusstsein gebremst. Von dem Moment an wusste ich, dass ich das vermutlich nicht noch einmal schaffen könnte“, glaubt Löffler. Das Knie schmerzte zudem nach wie vor – nach dem Gespräch mit ihrem Trainer am Folgetag des Schlüsselerlebnisses gab Gina Stechert zum Saisonende ihren Rücktritt bekannt. Mit 27 Jahren.

„Ich wollte nie nur mitfahren“, sagt Löffler, die 2009 in Tarvisio die Weltcup-Abfahrt gewann, ihr einziger Sieg auf der großen Weltbühne des Sports – und ihr größter. Und obwohl der Entschluss zum Karriereende zwar „hart“ gewesen sei, „war es eine Erleichterung. Trotz der wahnsinnigen Traurigkeit, war ich schnell froh, von da an etwas anderes machen zu können“, sagt Löffler. Die gebürtige Sonthoferin versichert, dass sie aus heutiger Sicht in ihrer Karriere alles noch einmal genauso machen würde. „Ich habe so viele schöne Momente erlebt“, schwärmt sie. Unvergessene Highlights waren dabei besagter Sieg am 21. Februar 2009 im italienischen Tarvisio und Olympia 2010 in Vancouver, wo sie in der Abfahrt auf Rang zehn fuhr.

Und auch die etlichen Verletzungen und ein paar Negativerlebnisse gehören zum Leistungssport dazu, das weiß Löffler. „Ein bis zwei Verletzungen weniger wären schön gewesen“, sagt sie heute lachend. „Aber ich habe gute Ergebnisse gehabt und gespürt, was ich kann“, sagt die Athletin vom Skiclub Oberstdorf. Allein längere gesunde und verletzungsfreie Phasen blieben ihr verwehrt, sodass sie ihre Leistungen nie konstant abrufen konnte.

In den Jahren nach dem Rücktritt absolvierte die Speedspezialistin zwar noch die Ausbildung zum staatlichen Skilehrer, bisher hatte sie jedoch keine Trainertätigkeit inne. Da sie seit 2007 dem Zoll-Ski-Team angehörte, entschloss sie sich dazu, nach dem Ende ihrer Karriere in den „normalen Dienst“ zu wechseln. Die Erste Zollhauptwachtmeisterin arbeitete bis Januar in der Dienststelle in Kempten – allerdings in Elternzeit. Denn ihr Mann Dirk, den sie 2018 heiratete, und sie sind seit April letzten Jahres glückliche Eltern des kleinen Christoph.

Gina Löffler: „Mutter zu sein, das größte Glück“

Mutter zu sein, ist für Gina Löffler „das größte Glück, das einem passieren kann“, erzählt sie. Daher vermisst sie ihre Zeit im Rampenlicht heute auch nicht. Allein die ein oder andere Reise, die sie in ihrer aktiven Zeit sehr genossen hat, würde sie sich mal wieder wünschen.

Doch die Lebensinhalte haben sich verschoben. Seit Anfang Februar führt sie eine vor ihrer Schwangerschaft begonnene Fortbildung weiter, ehe im Sommer die Prüfung zum Aufstieg in den Mittleren Dienst ansteht. Währenddessen nimmt ihr Mann Elternzeit – Sohn Christoph soll gänzlich in der Betreuung von Gina und Dirk bleiben. Aus beruflichen Gründen ist das Ehepaar zwar nach Waltenhofen gezogen, befindet sich aber derzeit wieder im Umzug nach Fischen, wo auch ihr Bruder, der ehemalige Weltcup-Fahrer Tobias Stechert mit seiner Frau und den beiden Kindern wohnt. „Die Familie ist mir wichtig. Meine Eltern, die Gegend, die Spaziergänge und der Fischinger Bekanntenkreis“, sagt Gina Löffler. Klar, ab und zu fehlt der Nervenkitzel am Start noch. Aber meine Erfüllung ist heute meine Familie. Das Leben ist anders, aber es ist das, was ich immer wollte.“