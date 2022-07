Was wird aus dem Schulkloster in Oberstaufen?

Der Gemeinderat Oberstaufen legt Kriterien für einen möglichen Verkauf fest. Im September sollen die Unterlagen für Kaufinteressenten im Rathaus bereit liegen.

Das ehemalige Schulkloster in der Lindauer Straße in Oberstaufen ist baufällig. Die Marktgemeinde möchte es verkaufen. Der Grundsatzbeschluss dazu fiel bereits im Juni 2020. Doch die Kommune möchte auch Einfluss auf die künftige Nutzung nehmen. Daher hat der Gemeinderat Kriterien festgelegt, um bei Kaufangeboten entscheiden zu können.

Relativ klar ist: Auch ein möglicher Käufer wird das Gebäude nicht erhalten. Ein Abriss und Neubau ist wahrscheinlich. Für die Kommune ist der Standort jedoch wichtig, befindet er sich doch in unmittelbarer Nähe zum Marienplatz. Daher ist eines der Kriterien eine mögliche Belebung des Platzes. Aktuell sorgt aus Sicht von Bürgermeister Martin Beckel der Wochenmarkt ebenso dafür wie der Einzelhandel. Aber insbesondere Gastronomie könnte sich der Rathauschef in einem künftigen Neubau vorstellen. „Wir wollen hier nicht nur ein Wohnhaus sehen“, sagte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Verliert das Familienzentrum sein Zuhause?

Aktuell hat das Familienzentrum in dem Gebäude sein Zuhause. Die Gemeinde hat der Einrichtung neue Räume im ehemaligen Krankenhaus angeboten. Allerdings sind die Räume dort aus Sicht der Verantwortlichen nicht geeignet. Eine Alternative sieht der Bürgermeister jedoch nicht. Wolle das Zentrum nicht ins Krankenhaus und dort konkret in die frühere Dialysestation umziehen, dann müsse der Trägerverein selbst nach anderen Räumen suchen, sagte Beckel. In diesem Fall ende der Mietvertrag zum 31. Dezember 2023. Ein möglicher Käufer des Klosters kann das Gebäude in diesem Fall erst im Januar 2024 übernehmen. Dann sollte es aber keinen langen Leerstand geben, sagte Jan Fässler (CSU). Er regte an, für eine Umsetzung eines Neubaus anderthalb Jahre Zeit zu geben.

Verkaufspreis bei der Vergabe nicht das Schlüsselkriterium

Letztlich entschied der Rat, das Nutzungskonzept und die gewünschte Belebung des Marienplatzes mit 50 Prozent zu bewerten, Architektur und Gestaltung der Fassade mit 30 Prozent und den zu erzielenden Verkaufspreis nur mit 20 Prozent. Die Angebote sollen die Ratsmitglieder dann bewerten. Voraussichtlich im September sollen die Unterlagen für Kaufinteressenten im Rathaus bereit liegen. Ende des Jahres hofft der Bürgermeister dann auf eine Entscheidung im Gemeinderat.

