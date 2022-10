Wasser und Abwasser werden in Bad Hindelang teurer

Die Gemeinde hat auch wegen der Corona-Pandemie ein Minus eingefahren. Ab 2023 kostet Wasser 9 Cent pro Kubikmeter mehr, Abwasser 40 Cent mehr.

Wasser und Abwasser laufen nicht kostendeckend. Deshalb müssen die Gebühren angehoben werden im neuen Kalkulationszeitraum 2023 bis 2026. Das sagte Kämmerer Edgar Reitzner im Gemeinderat Bad Hindelang. Er hatte den Gemeinderäten einige Modelle erarbeitet, um den Verlust künftig wieder ausgleichen zu können. Familien spielten dabei eine große Rolle: Ein Kubikmeter Wasser aus den eigenen Quellen kostet künftig 1,39 Euro, der Abwasserpreis steigt pro Kubik auf 2,71 (jetzt noch 2,31 Euro).

Familien mit hohem Verbrauch im Blick

Einheimische Familien mit mehreren Kindern und mutmaßlich hohem Verbrauch, sollten vergleichsweise bessergestellt werden als Zweitwohnungsbesitzer, waren sich die Gemeinderäte in einer angeregten Diskussion einig. Um 9 Cent steigt deshalb der Preis pro Kubikmeter. Besitzer von Ferienwohnungen hätten normalerweise einen geringen Wasserverbrauch, weil sie oft nur wenige Wochen im Jahr da seien. Über eine hohe Grundgebühr sollen sie zur Kasse gebeten werden. Bei einer Wohnung (60 bis 100 Quadratmeter) werden künftig zum Beispiel 54 Euro anstatt 46,90 Euro jährlich fällig.

In der Pandamie floss weniger Abwasser

So einfach berechnen ließen sich Wasserabgabe und der Durchfluss durch den Abwasserkanal aber nicht. Das sei auch schon in der Corona-Pandemie so gewesen, als einiges weniger als vorherberechnet durch den Kanal floss. Ein Minus von 347.000 Euro sei alleine in diesem Bereich eingefahren worden. Die Hotels blieben 20 und 21 einige Zeit zu – also wurde auch weniger Wasser verbraucht.

Die Grundgebühr wird moderat angehoben

Künftig wird die Kanalgrundgebühr moderat angehoben, bei einer Wohnfläche von 60 bis 100 Quadratmetern beispielsweise von 54 auf 70,20 Euro im Jahr. Ein Kubikmeter Abwasser kostet ab kommendem Jahr 40 Cent mehr (bislang 2,31 Euro). Reitzner rechnet damit, dass bei den derzeitigen Teuerungsraten im privaten Bereich gespart werde – auch beim Wasserverbrauch. Dann könnte es allerdings sein, dass die Berechnung für die kommenden drei Jahre nicht mehr stimmten. Und einen Gewinn möchte Reitzner bei Wasser und Kanal nicht einfahren. Das müsste versteuert werden. Gebühren sollten kostendeckend erhoben werden.

Veraltete Pumpwerke

Aber auch die Gemeinde habe Kostentreiber beim Wasser. Es gebe veraltete Pumpwerke am Brunnen in Hinterstein und beim sogenannten „Hasennnest“. Die seien sehr energieintensiv. Überlegt werde, vor Ort selbst den benötigten Strom über eine Freiflächen-PV-Anlage zu erzeugen. Bis 2023 seien die Preise aber noch abgesichert, betonte Reitzner.

Sowohl bei Wasser-Hochbehältern als auch bei Kanälen werde seit Jahren in Bad Hindelang investiert. „Wir haben wenig Wasserverluste“, sagte Reitzner. Und kleine Schadstellen in Kanalrohren könnten durch das sogenannte Inlinerverfahren kostengünstig repariert werden.

