Diese Gebühren und Steuern steigen in Sonthofen ab 2023

Wasser- und Friedhofsgebühren sowie die Hundesteuer: Bei mehreren Abgaben steigen die Kosten für 2023 in Sonthofen. Dabei geht es um diese Beträge.

01.12.2022 | Stand: 05:30 Uhr

In einigen Bereichen wird es im Alltag der Sonthoferinnen und Sonthofer teurer: Einerseits steigen die Grund- und Verbrauchsgebühr bei der Wasserversorgung sowie die Friedhofsgebühren, andererseits hebt die Kommune die Hundesteuer an. Das beschloss der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig bei seiner Sitzung. Zuvor hatten der Werk- sowie Haupt- und Finanzausschuss bereits darüber beraten und die Änderungen empfohlen. Auch andere Kommunen im Oberallgäu haben in diesen Bereichen die Abgaben bereits erhöht.

