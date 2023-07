So untersuchen Experten die Wasserqualität eines Sees

Experten lernen am Großen Alpsee, die Wasserqualität zu untersuchen. Was ihre Messungen ergeben und wieso der Zustand des Alpsees noch besser werden muss.

11.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bei den sommerlichen Temperaturen zieht es wieder viele Oberallgäuer an die heimischen Seen. Um zu gewährleisten, dass die Leute auch sicher baden können, entnimmt das Gesundheitsamt regelmäßig Wasserproben und überprüft den hygienischen Zustand der Seen. Die Ergebnisse der Tests sind in der Regel einwandfrei. Aber nicht nur der Hygienezustand der Seen muss überprüft werden, sondern auch der ökologische Zustand. Wie schneiden die Gewässer dabei ab?

Hälfte der Seen in Bayern in gutem Zustand

In Bayern sind aktuell ungefähr die Hälfte der Seen in gutem ökologischen Zustand, die andere in schlechtem, sagt Dr. Harald Morscheid, Gewässerökologe des bayerischen Landesamts für Umwelt. Er ist Koordinator eines Workshops am Großen Alpsee, bei dem sich Vertreter aller Wasserwirtschaftsämter in Bayern trafen, die einen See bewerten müssen. Gemeinsam mit Gästen aus Rheinland-Pfalz und Hessen lernten sie neue Methoden der ökologischen Untersuchung von Seen und betrieben gegenseitigen Austausch. Die Teilnehmer reisten dafür mit ihrem eigenen Boot und Equipment an.

Blaualgen profitieren vom Klimawandel

Um einen See zu bewerten braucht man eine Vielzahl an Daten, sagt Morscheid. Dazu zählen zum Beispiel chemisch-physikalische Werte wie Temperatur, Sichttiefe, Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit, die mit einer Multisonde gemessen werden. Gesetzlich nicht vorgeschrieben, aber gerade auch für Badegäste relevant ist die Prüfung des Algenbestandes der Seen. Durch den Klimawandel werden die Seen immer wärmer, sagt Morscheid. Bei hoher Nährstoffbelastung könne es dadurch zu einer Beschleunigung des Blaualgenwachstums kommen. Das Gift der Blaualgen ist für Menschen und Fische gefährlich.

Dr. Harald Morscheid arbeitet als Gewässerökologe im bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) und koordinierte den Workshop am Alpsee. Bild: Erik Perrey

Den Nährstoffgehalt der Seen prüfen die Wasserwirtschaftsämter, indem sie aus verschieden tiefen Wasserschichten Proben nehmen und sie zur Auswertung an eines der drei Schwerpunktlabore in Bayern schicken, erklärt Morscheid. Dort werden die Proben vollumfänglich getestet, beispielsweise auf Phosphor, Stickstoff, Pflanzenschutzmittel und Schadstoffe.

Bis 2027 sollen EU-Vorgaben erfüllt sein

Wenn die Ergebnisse da sind, wird der Zustand der Seen auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. Die Noten 1 und 2 reichen, um die EU-Wasserrahmenrichtlinien zu erfüllen, Seen mit schlechteren Noten fallen durch. Bis 2027 sollen sich alle Seen im Rahmen der Richtlinien bewegen, sie sind in deutschen Gesetzen verankert. Problematisch sind häufig eine zu hohe Nährstoffbelastung, die zu Algenwachstum und damit zu weniger Sauerstoff für die Lebewesen führt, oder Schadstoffe.

Der Alpsee selbst erhält für seinen Zustand aktuell die Note 3, ist also noch in einem „mäßigen“ Zustand, sagt Piet Linde vom Wasserwirtschaftsamt in Kempten. Der Nährstoffgehalt sei zu hoch. Es drohe aber aktuell etwa nicht, dass der See deswegen umkippt, sagt Linde. Ziel der Vorgaben sei es, dass die Seen wieder in den Zustand kommen, in dem sie ohne das menschliche Zutun wären.

Warum schneidet der Alpsee schlecht ab?

Verantwortlich für die vom Menschen verursachte Nährstoffbelastung sind am Alpsee keine großen Kläranlagen oder Abwasser, sondern vor allem die Nutzung der Flächen drumherum und an der Konstanzer Aach, die in den See mündet. Durch die Untersuchungen wird deshalb etwa berechnet, wie viel Phosphor von den umliegenden Feldern in den See gelangen darf. Für die Einhaltung dieser Werte sind die Landwirtschaftsämter zuständig, sie kommunizieren mit den Bauern.

Lesen Sie hier: Wissenswertes rund um die Allgäuer Seen - einige Fakten dürften selbst Einheimische überraschen