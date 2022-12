Leitung an Sprinkleranlage platzt: Drogeriemarkt steht unter Wasser

Eigentlich hatte ein Brandmelder in einem Drogeriemarkt in Sonthofen Alarm geschlagen. Doch als die Feuerwehr dort eintraf, stand alles unter Wasser.

14.12.2022 | Stand: 20:36 Uhr

In einem Drogeriemarkt in Sonthofen ist es am Mittwochabend zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Ersten Informationen zufolge hatte eine Brandmeldeanlage gegen 18 Uhr Alarm ausgelöst - und so rückten die Feuerwehren aus Sonthofen und Rieden an.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war schnell klar, dass es sich um keinen Brand oder Fehlalarm handelte: Im ganzen Laden stand das Wasser. Die Ursache war offenbar eine geplatzte Wasserleitung der Sprinkleranlage. Ein Techniker klemmte vor Ort das Rohr ab, damit kein Wasser mehr durchfließt.

Wasser fließt von der Decke in Drogeriemarkt in Sonthofen

Innerhalb kurzer Zeit war Wasser von der Decke in den Laden geflossen. Ein Teil der Ware wurde durch das Wasser beschädigt. Die Feuerwehr war am Mittwochabend mit mehreren sogenannten Nasssaugern im Einsatz, um den Drogeriemarkt im „Rudipark“ wieder trocken zu legen.

Warum die Wasserleitung der Sprinkleranlage geplatzt ist, ist noch unklar, die Sprinklerköpfe sind alle intakt. „Die Sprinkleranlage ist auf die Brandmeldeanlage mit aufgeschaltet. Sollte es zu einem Druckverlust in der Leitung kommen, löst die Anlage aus“, sagte Feuerwehr-Kommandant Markus Adler. Ob der Laden am Donnerstag, 15. Dezember 2022, normal öffnen kann, war am Mittwochabend noch nicht klar.

Weitere aktuelle Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu finden Sie hier.