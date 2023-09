Trinkwasser in einem Teil von Sonthofen abgestellt

Nachdem eine Trinkwasserleitung gebrochen ist, bekommen Anwohnerinnen und Anwohner einer Straße in Sonthofen kein Wasser. So ist die Lage vor Ort.

14.09.2023 | Stand: 15:38 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist es in der Hans-Böckler-Straße und im Bereich Stockach in Sonthofen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Laut den Stadtwerken Sonthofen betrifft es im Bereich Stockach alle Häuser und in der Hans-Böckler-Straße die Häuser 20 bis 40 und 9 bis 23. Das Wasser wird ab halb drei am Nachmittag für etwa drei bis vier Stunden abgestellt.

Nicht überall lief das Wasser so klar auf die Hans-Böckler-Straße wie an dieser Stelle. Auch Erde und Sand strömten aus dem Untergrund an die Oberfläche. Bild: Benjamin Liss

Baggerarbeiten im Hans-Böckler-Straße in Sonthofen behindern den Verkehr

"Weil die Straße aufgebaggert werden muss, wird das Wasser den Nachmittag abgestellt sein", sagte eine Sprecherin der Stadtwerke Sonthofen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke und ein Baggerunternehmen waren schnell vor Ort. Warum die Trinkwasserleitung gebrochen ist, ist noch unklar. Im Bereich der Hans-Böckler-Straße kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Alle Neuigkeiten aus Immenstadt und dem Oberallgäu lesen Sie hier.