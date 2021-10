Wasserversorgung in Oberstaufen: Kosten für Ausbau sind höher als geplant

Für die Wasserversorgung Buchenegg/Ifen finden in Oberstaufen Arbeiten statt. Warum die Kosten dafür höher ausfallen als ursprünglich vorgesehen.

31.10.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Mehr Geld als bislang geplant wird für die Wasserversorgung Buchenegg/Ifen im Gemeindegebiet Oberstaufen benötigt. Das berichtete Bürgermeister Martin Beckel im Gemeinderat. Durch Kostensteigerungen belaufen sich die Gesamtkosten auf 438 201 Euro. In der Vergangenheit waren die Verantwortlichen von 373 000 Euro ausgegangen. Die Kommunalpolitiker hatten keine Einwände und vergaben Leistungen in Höhe von 285 000 Euro an die Dorfgemeinschaft Buchenegg-Ifen GbR. Der Hintergrund für den finanziellen Mehraufwand sind unter anderem fünf weitere Grundstücksanschlüsse, Kostensteigerungen bei Rohmaterial, wegen größerer Rohrdurchmesser und aufgrund eines Kanal- und Wasseranschlusses am Wanderparkplatz. Dort soll laut Beckel statt einer mobilen Toilette ein festes "ordentliches" WC entstehen.

Die Gesamtkosten ändern sich laut Verwaltung nicht

Bei der Wasserversorgung im Hündlegebiet sind die Arbeiten größtenteils abgeschlossen. Die zuständige Firma hat laut Verwaltung wegen zusätzlicher Leistungen ein Nachtragsangebot in Höhe von 46 383 Euro eingereicht. Auch das genehmigte der Gemeinderat. Die Gesamtkosten von 1,01 Millionen Euro ändern sich laut Verwaltung nicht, da teils günstigere Angebote bei den Gewerken eingegangen sind als veranschlagt.

Lesen Sie auch: