Weg im Gunzesrieder Ostertaltobel immer noch nicht begehbar

Gemeinde Blaichach saniert beliebten Wanderweg. Der war beim Unwetter 2021 beschädigt worden. Warum der Rathauschef warnt.

02.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Von den Unwettern der vergangenen Tage blieb das Gemeindegebiet von Blaichach mit dem Ortsteil Gunzesried weitgehend unbehelligt. „Mir sind keine Schäden gemeldet worden“, sagt auf Anfrage der Redaktion Bürgermeister Christof Endreß. Dass der Ostertaltobelweg (Gunzesried-Säge) gesperrt ist, habe immer noch mit dem Unwetter im Juli 2021 zu tun: Da wurde eine Fußgängerbrücke weggerissen, der Hang rutschte teilweise ab. Jetzt laufen immer noch die Sanierungsarbeiten.

Kein Kinderwagenweg, aber ein teils steiler Wanderpfad

Der Ostertaltobelweg „ist kein Kinderwagenweg“, sagt der Bürgermeister und weist daraufhin, dass das auch nach der Sanierung so bleiben wird. Es ist ein teils schmaler, steiler Pfad. Weil 2021 eine Brücke weggerissen wurde durch die Sturzfluten, seien neue Fundamente aus Beton und teilweise mit Steinkörben gemacht worden. Für die Brücke sei Holz im Ostertal geschlagen worden, eine Gunzesrieder Zimmerei gestalte die Brücke, die ungefähr 40.000 Euro kostet. Das könne sich die Gemeinde aus eigener Kraft leisten.

Ob die Überquerung, die einen halben Meter höher als vorher gebaut wird, neuen Sturzfluten standhalten könne, weiß Endreß nicht. Eine stabile größere Konstruktion hätte 200.000 Euro gekostet. „Das wäre nur mit Fördergeld machbar.“ Die Gemeinde habe auf ihre Anfrage aber keine Antwort bekommen und deshalb die Arbeiten am beliebten Wanderpfad selbst in die Hand genommen. In den Sommerferien soll der Weg wieder begehbar sein.

Lesen Sie auch: Akams: Bergäuerin steht mit 87 Jahren noch jeden Tag im Stall

Lesen Sie auch