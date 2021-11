Wegen Bauarbeiten: Zentrale Traube-Kreuzung in Sonthofen ab Dienstag voll gesperrt

Seit Längerem laufen die Bauarbeiten an der Traube-Kreuzung in Sonthofen. Nun muss der Bereich erneut gesperrt werden. Die Gründe dafür.

Die Bauarbeiten an der Traube-Kreuzung in Sonthofen sind in den letzten Zügen. In den Herbstferien werden zwischen Dienstag, 2., und Freitag, 5. November, Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Schnitzer-/Blumenstraße vorgenommen. Dafür ist es nötig, den gesamten Kreuzungsbereich voll zu sperren, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Wetter.

Für den Verkehr soll die Kreuzung in Sonthofen spätestens am Montag, 8. November, wieder freigegeben werden

Nach jetzigem Stand soll der Bereich spätestens am Montag, 8. November, wieder freigegeben werden. Für die abschließenden Restarbeiten im Bereich der Verkehrsinseln und Gehwege sind keine weiteren Sperrungen nötig. Wenn das Wetter mitspielt, sind die letzten Maßnahmen voraussichtlich Ende November fertig.

