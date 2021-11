Wegen Corona: Theatergruppe Blaichach sagt Premiere ab

Die Blaichacher Theatergruppe legt ihre fast fertige Neuproduktion „Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“ auf Eis. Gekaufte Karten werden zurückgenommen.

„Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“, so sollte der neue Dreiakter der Theatergruppe Blaichach heißen. „Wär’ ein tolles Stück gewesen“, sagt Spielleiter Maximilian Kaps. Denn die Spielsaison wurde abgesagt. In letzter Minute. Wegen Corona.

Intensive Vorbereitung

Das Ensemble mit seinen acht Darstellern, mit den drei Damen in der Maske und einer Souffleuse hatte sich bereits intensiv auf die neue Spielzeit vorbereitet. Das Stück wurde ausgesucht, die Rollen verteilt, die Texte gelernt, das Bühnenbild aufgebaut, die Kostüme vorbereitet, der Kartenvorverkauf angekurbelt. Seit Oktober wurde dreimal in der Woche auf der Bühne im Vereinsheim geprobt. Schließlich sollte an diesem Freitag Premiere gefeiert werden.

"Das ist bitter"

Aus all dem wird jetzt nichts. „Wir wollten unbedingt spielen und wir wären ja auch die erste Theatergruppe gewesen, die nach den Lockdowns wieder ein Stück auf die Bühne bringt“, sagt Maximilian Kaps. Mit Blick auf die immer weiter steigenden Coronazahlen sieht sich die Vorstandschaft des Trachtenvereins jetzt aber doch gezwungen, sämtliche Aufführungen abzusagen.

„Das ist bitter“, meint Maximilian Kaps. „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als unser Stück auf Eis zu legen und zu hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder eine reguläre Theaterzeit in Blaichach geben kann.“

Rückgabe der Karten

Rund 500 Eintrittskarten sind bereits im Vorverkauf weggegangen. Diese Karten werden am 13. und 17. November, jeweils von 18 bis 20 Uhr, im Vereinsheim in Blaichach wieder zurückgenommen.

