Hunderte Kinderpornos auf dem Laptop: 36-Jähriger in Sonthofen vor Gericht

Ein 36-Jähriger besitzt Bilder und Videos, auf denen Kinder sexuell missbraucht und vergewaltigt werden. Das Gericht verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe.

03.11.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Aufrecht sitzt der Angeklagte auf seinem Stuhl. Er hält den Blick gesenkt und schluckt mehrmals. Gerade verliest die Staatsanwältin im Amtsgericht Sonthofen, was dem 36-Jährigen zur Last gelegt wird. Sie zählt beispielhaft auf, welche Fotos und Videos der Mann besessen hat. Es sind Inhalte, in denen Kinder auf teils schwerste Weise sexuell missbraucht und vergewaltigt werden, darunter ein vierjähriges Kind. Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Brigitte Gramatte-Dresse verurteilt den 36-Jährigen wegen Besitzes kinderpornografischer Inhalte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Im Prozess kämpft er immer wieder mit den Tränen.

