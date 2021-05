Wegen Zigarettenkippe: Balkonbrand in Oberstdorf mit 10.000 Euro Schaden

In Oberstdorf ist am Dienstagabend ein Feuer auf einem Balkon ausgebrochen. Der Grund: Offenbar eine Zigarettenkippe.

25.05.2021 | Stand: 21:59 Uhr

Am frühen Dienstagabend kam es in der Fuggerstraße in Oberstdorf zu einem Brand. Grund war laut Polizei eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette, wodurch sich ein Feuer an einer Hauswand und auf einem Balkon ausbreitete.

Der Hausbewohner konnte schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Feuer größtenteils löschen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Eine Person musste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt werden.

