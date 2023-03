Wehrbeauftragte zum Verhältnis der Deutschen zur Bundeswehr:„Freundliches Desinteresse“

Die Wehrbeauftragte Eva Högl spricht in Sonthofen über die schlechte Lage der Bundeswehr. Was sie zu den Arbeiten in der Generaloberst-Beck-Kaserne sagt.

Mit „freundlichem Desinteresse“ begegneten die Deutschen der Bundeswehr – das sagte der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler 2005. Diese Aussage wurde am Mittwochabend im Vortragssaal der Sonthofer Jägerkaserne mehrmals aufgegriffen. Dort referierte vor 250 Gästen Eva Högl, aktuelle Wehrbeauftragte des Bundestags, zum Thema: „Bundeswehr und Gesellschaft – Wahrnehmung und Wertschätzung im Wandel“. Eine ihrer Kernbotschaften an dem Abend lautete: Das „freundliche Desinteresse“, das die Zivilgesellschaft der Truppe in der Vergangenheit oftmals entgegengebracht habe, „war kein guter Zustand“. Das sei einer der Gründe für die schlechte Situation bei der Bundeswehr.

Bewusstsein in der Bevölkerung, dass die Bundeswehr "unsere Werte verteidigt"

Als sie 2021 in Litauen deutsche Truppen besucht habe, sei ihr ein Satz in Erinnerung geblieben, erzählte Högl: „Helfen Sie doch mal, dass sich jemand für uns interessiert“, habe sie aus den Reihen der Soldaten gehört. Durch den Ukraine-Krieg habe sich die Lage nun grundlegend geändert. So schlimm der russische Angriff auch sei – es gebe nun wieder ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass die Bundeswehr „unsere Werte verteidigt. Diese Erkenntnis tut unserer Gesellschaft gut“, sagte die 54-Jährige. Es sei nun höchste Eisenbahn, die Lage der Truppe zu verbessern – nicht nur beim Material: Es gebe auch einen „enormen Bedarf an Personal“. Auffällig dabei: Die Abbrecherquoten während der Ausbildung seien zu hoch. Auch diverse andere Mängel sprach sie an, die sie bereits bei der Präsentation ihres Berichts in Berlin aufgelistet hatte. Ein Problem hob sie besonders hervor: „Baumaßnahmen dauern definitiv zu lange.“ Sie „werde wahnsinnig“ angesichts mancher Vorschriften und Abläufe. Apropos Baumaßnahmen: Bekanntlich laufen auch in der Generaloberst-Beck-(GOB)-Kaserne in Sonthofen umfangreiche Arbeiten. Diese habe sie in ihrem Lagebericht erwähnt, sagte die gelernte Juristin und ergänzte: „Die GOB ist auf einem guten Weg.“ Ein Oberst aus München hatte kürzlich im Stadtrat Sonthofen berichtet, dass der Umzug der Bundeswehr in Sonthofen auf die „Burg“ für Anfang 2024 anvisiert wird. Högl sagte, sie freue sich, wenn sie dann im Frühjahr 2025 am „großen Frühlingsball“ in der GOB teilnehmen könne. Zu dieser Veranstaltung war sie zuvor von Tim Richardt, Kommandeur der Schule ABC-Abwehr und gesetzliche Schutzaufgaben in Sonthofen, eingeladen worden.

Innerhalb der Truppe überleben, was sich ändern müsse

Richardt ergriff auch bei der Diskussion mit den Zuhörern nach Högls Vortrag das Wort: Ihm sei wichtig, nicht nur darüber zu sprechen, was die Zivilgesellschaft für die Bundeswehr machen könne. Es sei auch entscheidend, innerhalb der Truppe zu überlegen, was sich ändern müsse. Er sprach insbesondere die Ausbildung an und sorgte für Lacher unter den Gästen, als er sagte: Die Schulung der Nachwuchskräfte müsse so gut und fordernd sein, „dass denen egal ist, in welchem Zustand die Unterkünfte sind, weil sie da sowieso kaum sind“. Richardt stimmte aber Högl zu, dass auch die Unterkünfte gut ausgestattet sein müssten.

Sozialen Pflichtdienst einführen

Unter den Zuhörern meldete sich ein bekanntes Gesicht aus Sonthofen zu Wort: Ulrich Kirsch, früherer Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Er erinnerte an den Vorschlag des Bundespräsidenten, einen sozialen Pflichtdienst einzuführen, und begrüßte Überlegungen in diese Richtung. Högl sagte: Im Bundestag sei die Debatte darüber noch nicht wirklich in Gang gekommen.

