Weil Vereinsheim-Erweiterung teurer wird: Gemeinde unterstützt FC Oberstdorf

Gemeinde übernimmt die Mehrkosten von 30 000 Euro. Eigentlich wollte der Verein schon 2020 bauen, doch es kamen die Corona-Krise und ein Todesfall dazwischen.

27.04.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Der FC Oberstdorf baut derzeit sein Vereinsheim um. Das Gebäude soll erweitert werden, um Platz für zwei Umkleiden, neue Duschen, eine Toilettenanlage mit Behinderten-WC und eine Schiedsrichter-Kabine zu bieten. Rund 300 000 Euro sollte der Anbau kosten. 50 000 Euro will der Verein mit Sponsoren und Arbeitsleistungen aufbringen. Den Rest finanziert die Gemeinde. Das hatte der Sportausschuss schon im November 2019 entschieden. Jetzt musste sich das Gremium erneut mit dem Bauprojekt beschäftigen. Denn die Pläne des Fußballclubs werden teurer.

Aufträge wegen Haushaltssperre nicht vergeben

Die Bauarbeiten wurden im März 2020 erstmals ausgeschrieben. Wegen der Haushaltssperre wurden die Aufträge dann aber nicht vergeben. Im Juli verstarb der Planer unerwartet. Der Bau wurde ins Jahr 2021 verschoben. Nachdem ein neuer Planer gefunden war, wurden die Gewerke erneut ausgeschrieben.

Dabei ergaben sich Mehrkosten von 22 000 Euro gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung. Der Grund sind eine fehlende Abdichtung und Dämmung des Daches, der Fliesenbelag in den Umkleidekabinen, Innenputz und Wärmedämmung. Um mit den Arbeiten starten zu können, hatte der FCO zunächst die Mehrkosten übernommen, aber gleichzeitig die Unterstützung der Gemeinde beantragt. Die gewährten die Mitglieder des Sportausschusses jetzt und stimmten dafür, zusätzlich zum Gemeindeanteil von 250 000 Euro auch Mehrkosten von maximal 30 000 Euro zu tragen. Um die Kosten tragen zu können, verschieben die Sportstätten das Projekt einer Kinderattraktion an der Skiflugschanze um ein Jahr. Der Anteil des Fußballclubs bleibt bei 50 000 Euro.

Keine nach Frauen und Männern getrennte Umkleiden für Schiedsrichter

Die Erweiterung war notwendig geworden, weil der Platz für die Fußballer nicht mehr ausreichte. Vor allem, wenn erste und zweite Mannschaft nacheinander zu Hause spielten, wurde es zu eng in den Umkleiden. Zudem gebe es nur eine Toilette sowie keine nach Frauen und Männern getrennten Umkleiden für Schiedsrichter. Auch Lagerflächen fehlen. Deshalb musste der Verein in der Vergangenheit einen Container am Platz aufstellen. Zur neuen Saison im Herbst sollen die Räume fertig sein.

Lesen Sie auch: Baggerschaufeln statt Ballzauber: Wie der FC Oberstdorf den Neustart plant

Lesen Sie auch