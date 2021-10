Weiterkämpfen für den Skilift Thaler Höhe in Missen

Mit Ideen für die Gastronomie und neuen Anteilseigenen will die Genossenschaft den Fortbestand des Betriebs sichern. Neuer Schneiteich musste verschoben werden.

Die Skisaison steht kurz bevor und auch am Skilift Thaler Höhe in Missen Wilhams haben schon die ersten Vorbereitungen für den Skibetrieb begonnen. Am Lift stehen schon Schneekanonen und -zäune bereit. Liftvorstand Michael Elfert ist überzeugt, dass der Betrieb dieses Jahr wieder beginnen kann: „Wenn Schnee fällt, kann die Saison starten“, sagt er.

Auch wenn die vergangenen beiden Winter wegen Schneemangel und Corona-Pandemie ins Wasser fielen, gibt es für Vorstand Michael Elfert keine andere Option, als den Skilift weiterhin am Leben zu erhalten. „Wir bleiben optimistisch.“ Auch wenn man nicht wisse, wie das Wetter sich in den kommenden Jahren entwickle, gäbe es Wege, den Bestand des Liftes zu sichern, meint Elfert.

Gastronomie soll länger öffnen

„Wir planen, auch andere Umsätze zu generieren“, erzählt der Vorstand. Zum Beispiel soll die Gastronomie am Lift im Sommer und Herbst für Wanderer und Familien geöffnet werden, um schwache Winter auszugleichen“, sagt Elfert. Aufgrund von Personalmangel und der unsicheren Situation wegen der Corona- Pandemie konnte die Gastronomie-oder auch das „Stüble“, wie sie von den Liftbetreibern genannt wird, dieses Jahr noch nicht geöffnet werden. Trotzdem wurde der Sommer genutzt, um einen nötigen Umbau im „Stüble“ durchzuführen. „Wir haben die Coronahilfen vom Staat hergenommen, um unser „Stüble“ coronakonformer zu gestalten.“, erzählt Elfert. Gekauft wurden eine automatische Schiebetür und sechs Desinfektionsspender.

„Dank der neuen Schiebetür können die Gäste nach dem Essen direkt ins Freie, ohne den Weg durch das „Stüble“ noch einmal zurückgehen zu müssen.“, erklärt Elfert.

Beschneiungsteich verschoben

Eigentlich war aber zunächst eine andere Investition geplant: Ein Beschneiungsteich. Auch dieses Projekt musste erst einmal verschoben werden - zu unsicher waren die Perspektiven durch die Corona-Pandemie.

Trotz der herausfordernden Umstände wächst die Genossenschaft „Thaler Höhe“ immer weiter. Die Genossenschaft wurde gegründet, als der Lift 2018 kurz vor dem Aus stand. Damals schlossen sich 33 Bürger zusammen und sorgten dafür, dass der Lift, der kurz vor dem Aus stand, gerettet wurde.

Anteile für Genossenschaft zu verkaufen

Interessierte können Anteile von mindestens 1000 Euro kaufen, um den Lift zu unterstützen. Bis zum Jahresende hat die Genossenschaft sich vorgenommen, noch 35 neue Anteile zu gewinnen. Wie es derzeit aussieht, wird dieses Ziel auch erreicht: „Seit Januar sind regelmäßig neue Anteile dazugekauft worden. Wir sind auf einem guten Weg, das Jahresziel zu erreichen.“, so Elfert. Die Bürger in Missen-Wilhams tun also alles erdenkliche, um ihren Lift nicht aufgeben zu müssen. Allen voran Elfert. Er setzt sich mit Herzblut dafür ein, dass der traditionsreiche Lift bestehen bleibt.

„Den Lift gibt es schon seit den sechziger Jahren. Er hat stets dafür gesorgt, dass Menschen sich begegnen.“ Er sei Vorstand geworden, um für die Wintersport-Anlage in Missen zu kämpfen, und nicht, um den Lift irgendwann abbauen zu müssen: „Der Lift sorgt sowohl für Einheimische als auch für Touristen für ein gewisses Lebensgefühl. Das geben wir nicht auf.“

