Welchen Wein trinken die Oberallgäuer Pfarrer bei der Eucharistiefeier?

Oberallgäuer Geistliche verraten, was sie bei der Wandlung in den Kelch füllen. Brautpaare nippen am Likörwein. Das hält der Dekan vom Weinvorfall in den USA.

09.07.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Viele mögen es süß und sie machen dabei alles richtig: Den Pfarrern im Oberallgäu kommt bei der Gabenbereitung nicht jeder Wein in den Becher. Anders als katholischen Geistlichen in Kansas, USA. Dort wurde viele Jahre lang Messwein verwendet, der Zusatzstoffe wie Holunderblütenextrakt, Zucker oder beigemengten Alkohol enthielt. Doch das ist in der katholischen Kirche verboten, weswegen sich sogar der Heilige Stuhl mit dem Fall befasst.

