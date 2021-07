Tonnen an Stahl und technische Neuheit: Oberallgäu bereitet sich auf Frodeno-Event vor

Das Allgäu wirft sich in Schale für das Event von Triathlet Jan Frodeno. Wieso an der B19 eine Steilkurve entsteht und was in Burgberg und an der B19 los ist.

16.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

900 Hände packen an, tragen, schrauben, kleben – und das für zwei Athleten. Eine Region wirft sich in Schale für ein Mega-Event. Am Sonntag steigt ab 9 Uhr der spektakuläre Weltrekord-Versuch des Ausnahme-Triathleten Jan Frodeno (39) im Oberallgäu. Im Mann-gegen-Mann-Duell misst sich der Olympiasieger mit dem Kanadier Lionel Sanders. „So ein Rennen würde in normalen Zeiten auf dem Ku’damm in Berlin stattfinden“, sagt Hannes Blaschke, Geschäftsführer der ausrichtenden Allgäu-Triathlon GmbH. „Nun ist das Allgäu die Bühne für ein Millionenpublikum weltweit.“ Und das Oberallgäu rollt den roten Teppich aus, um ein Sport-Event von Weltformat auf die Beine zu stellen.