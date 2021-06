Obwohl sich immer weniger Leute mit Corona infizieren, sind Anforderungen für Besucher teils strenger geworden. Jetzt hoffen Verantwortliche auf neue Regeln.

03.06.2021 | Stand: 12:59 Uhr

„Es wird Zeit, dass auch in den Pflegeheimen wieder etwas Normalität einkehrt“, sagt Brigitte Huber aus Immenstadt. Sie kann es wie viele andere nicht verstehen, dass es in der Corona-Pandemie Lockerungen in vielen Bereichen gibt, aber die Regelung für Besuche in Altenheimen wurde verschärft. Der dafür erforderliche Corona-Test ist nun nur noch 24 Stunden gültig als zuvor 48. Dabei gibt es nur mehr in einigen Senioreneinrichtungen Tests vor Ort.