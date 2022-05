Wenn der Hass wächst: Theaterstück klärt Oberallgäuer Schüler über Gefahren im Netz auf

Der Kinderschutzbund Immenstadt bekämpft Probleme mit einem Theaterstück: Ein eindringliches Spiel klärt Schüler der 8. Klassen über die Gefahren im Netz auf.

Ein Theaterprojekt für alle 8. Klassen der Immenstädter Schulen hat seinen Abschluss gefunden. Das Junge Theater Augsburg zeigte mit seinem preisgekrönten Stück „# Hass – Hauptsache radikal“ eindringlich: Hassrede, Mobbing, Beleidigungen anonym über soziale Medien auszuteilen, ist leicht, die Konsequenzen für die Opfer sind aber erschreckend. Erst ab dem Alter von 14 Jahren waren deshalb Jugendliche zu der Auseinandersetzung mit dem Stück eingeladen.

Probleme der Jugendlichen

Organisiert wurde das Projekt vom Kinderschutzbund Immenstadt. Vermehrt mit solchen Problemen bei Jugendlichen konfrontiert, wollten die Vorstandsmitglieder Schulen ein Stück zur Prävention anbieten und auf mögliche Hilfen im Familienzentrum aufmerksam machen. Eine Spende der Sparkasse Allgäu ermöglichte das Projekt.

Nach Interviews mit Schülern entwickelt

Das Stück wurde von den Regisseuren Susanne Reng und Wini Gropper nach Interviews mit Schülern entwickelt. Es beschreibt Fragen, Sorgen und Probleme von Kindern ab dem elften Lebensjahr. In den Hauptrollen bieten drei Schauspieler ausdrucksstark viele Identifikationsmöglichkeiten und stellen die verschiedenen Gefahren im Netz für Kinder und Jugendliche dar.

Nackt im Netz

Melanie (Kristina Altenhöfer), „Sweet Mel“, erstellt einen eigenen You-Tube-Kanal mit Schminktipps und Gesangsvideos von sich. Anfänglich findet sie regen Zuspruch. Irgendwann jedoch bekommt sie viele abwertende Kommentare. Diese Situation nutzt ein User aus und erlangt durch Komplimente ihr Vertrauen. So kommt es, dass Melanie sich ihm nackt im Netz zeigt, wovon er einen Screenshot macht. Dieses Bild verbreitet sich schnell im Netz. Alle Klassenkameraden bekommen es zu Gesicht und verurteilen Melanie dafür. Auch ihre Freundinnen wenden sich ab.

Opfer von Rassismus

Mo (Ramo Ali) kommt aus Syrien und fasst schnell in seiner Klasse Fuß. Er ist beliebt, hat Ideen und wird Klassensprecher. Dennoch wird auch er das Opfer von Hassreden. Zum einen in Form von rassistischen Äußerungen, zum anderen wird er als Ungläubiger und Schwulenfreund beschimpft.

Versunken in der virtuellen Welt

Martin (Ferdinand Reitenspieß) versinkt immer mehr in der virtuellen Welt seines Computerspiels, nachdem er von seinen „Freunden“ enttäuscht wurde, und auch seine Eltern wenig Zeit und kaum Aufmerksamkeit für ihn finden. Er selbst wird dabei immer mehr zum Aggressor im Netz.

Auswege

Doch wie finden Jugendliche Auswege aus den Situationen, in die sie sich gebracht haben und in die sie geraten sind? Eine Kernbotschaft lautet: Wende dich an und vertraue auf Menschen, die du gut kennst, die es gut mit dir meinen und auf die du dich verlassen kannst.

Die drei Schauspieler spielten überzeugend in immer wieder neuen Rollen. Masken, Musik und Gesang verstärkten den Eindruck. Es herrschte gespannte Aufmerksamkeit während der Aufführung.

Nachbereitung

Weil die Themen nicht einfach zu verdauen sind, wurden sie am Folgetag in den einzelnen Klassen in Workshops mit Theaterpädagogen nachbereitet. Dazu gab es durchwegs positive Rückmeldungen aus den Schulen. Elf Klassen waren beteiligt und insgesamt fast 280 Schüler.

