Wenn der Wind entscheidet, wo die Reise hingeht

Elke Bauer aus Sonthofen ist seit 32 Jahren mit dem Heißluftballon über dem Allgäu unterwegs. Wie es war, eine der wenigen Frauen mit diesem Hobby zu sein.

30.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Sich in einer Männerdomäne als Frau zu beweisen, ist nicht einfach. Doch Elke Bauer hat es geschafft. Die 59-jährige Sonthoferin ist eine der wenigen Frauen, die einen Pilotenschein für einen Heißluftballon haben. „Mein Vater war schon immer Ballonfahrer mit Leib und Seele“, erzählt Bauer. „Ich wollte eigentlich Segelfliegerin werden, aber das Heißluftballon-Fahren hat mich dann doch fasziniert und ich bin Pilotin geworden.“ Seit 32 Jahren fliegt die 59-Jährige bereits mit dem Heißluftballon über dem Allgäu. „Anfangs war ich eine der wenigen Frauen, die dieses Hobby ausübten, und die Männer sahen uns skeptisch. Aber mittlerweile gibt es da keinen Unterschied mehr,“ erzählt die Pilotin.

Bei gutem Wetter reicht die Fernsicht bei einer Ballonfahrt über dem Oberallgäu weit: Zu sehen ist auf diesem Foto im Vordergrund Vorderburg (Gemeinde Rettenberg) und im Hintergrund Kempten. Bild: Benjamin Liss

Um zu starten und zu landen, brauche es unbedingt ruhiges Wetter, am besten auch schwachen Wind. „Wir erreichen Geschwindigkeiten von rund 30 Stundenkilometern und können bis zu 3000 Meter hochfliegen“, sagt Bauer. „Der Ballon hat keine Grenze, sondern es kommt immer auf die Passagiere an. Denn die Grenze beim Ballonfahren ist der Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen.“ Der Traum vieler, mit einem Heißluftballon über dem Wohnort zu schweben, ist für Elke Bauer in Erfüllung gegangen. Im Winter fliegt die Allgäuerin fast täglich mit ihrem Ballon über das südliche Allgäu. Sie nutze Wetterapps, orientiere sich aber auch an Fahnen, damit sie weiß, wie der Wind weht. „Wir können zwar grob ausrechnen, wo wir hin wollen, aber der Wind ist in jeder Höhe unterschiedlich“, sagt die Pilotin.

Elke Bauer ist eine der wenigen Frauen, die einen Pilotenschein für einen Heißluftballon haben. Bild: Benjamin Liss

Damit es losgehen kann, muss jeder mit anpacken. Etwa 460 Kilo wiegen die luftdichte Hülle des Heißluftballons und der Korb. Nachdem der Ballon am Korb befestigt wurde, wird die Hülle ausgerollt und mit einem Ventilator aufgeblasen. „Vor dem Start mache ich natürlich eine Sichtkontrolle, ob der Ballon irgendwelche Schäden oder Risse hat“, erzählt die 59-Jährige. Erst dann wird damit begonnen, den Ballon mit heißer Luft zu befüllen. Mit einem Brenner wird das Gas entzündet und es entsteht eine meterhohe Flamme, die man auch noch wenige Meter neben dem Brenner spürt.

Brenner am Heißluftballon werden mit Propangas betrieben

Nachdem bis zu fünf Passagiere eingestiegen sind, geht es los. Der Ballon hebt ab und steigt in die Höhe. „Man merkt es kaum, dass wir schon fliegen, es wackelt nichts und alles ist ruhig“, sagt ein Ehepaar aus Norddeutschland. Schnell steigt der gelbe Ballon auf 1460 Meter Höhe. Die Sonne strahlt, der Himmel ist wolkenlos und der Blick atemberaubend. „In luftiger Höhe ist es deutlich kälter als am Boden, doch die Sonne und auch die Hitze des Brenners wärmen für einen kurzen Moment,“ sagt die Pilotin. Betrieben werden die Brenner mit Propangas.

So manch interessante Perspektive bietet sich von oben aus dem Korb. Bild: Benjamin Liss

Immer wieder hört man Rufe und sieht winkende Menschen, die von oben kaum zu erkennen sind. „Ich liebe einfach diese Ruhe, die Natur von oben zu sehen, und nicht bestimmen zu können, wohin es geht, und wo wir heute landen werden“, erzählt Bauer.

Doch auch der Vorrat an Propangas ist irgendwann aufgebracht und der Heißluftballon setzt zur Landung an. Ein Zug an einer Leine – und der Ballon geht schnell nach unten. Kurz vor dem Aufsetzen heizt Bauer noch einmal die Brenner ein, um so sanft wie möglich zu landen.

