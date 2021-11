Wenn Gemeinden zusammenarbeiten, dann haben sie finanzielle Vorteile

Missen-Wilhams, Weitnau und Buchenberg überlegen, ob sie eine ILE-Region bilden wollen. Dann gäbe es auch ein Budget für Bürgerwünsche

05.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Die Bürger von Missen-Wilhams, Weitnau und Buchenberg können sich in den nächsten Jahren vielleicht ein paar Sonderwünsche erfüllen. Die drei Kommunen überlegen, zusammen eine Region der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) zu bilden. Dann stünde den drei Kommunen jedes Jahr ein Regionalbudget von 100 000 Euro zur Verfügung, erklärt Max Lang, Baudirektor am Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben. Vor allem gehe es in der ILE aber um eine Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus.

Das Amt für ländliche Entwicklung hat den Gemeinderäten der drei Kommunen jüngst die Möglichkeiten einer solchen ILE vorgestellt. Sie habe zum Ziel, die ländliche Region zu stärken – indem die Kommunen strategisch und abgestimmt bei gemeindeübergreifenden Themen zusammenarbeiten, erklärt Lang im Pressegespräch. Die Instrumente der ILE seien Flurneuordnung, Dorferneuerung und Infrastrukturmaßnahmen.

Projektbetreuer als Motor

Motor des Ganzen sei ein Projektbetreuer, der die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Projekte unterstützt, schildert Max Lang. Dieser würde zu 75 Prozent gefördert. 25 Prozent der Personalkosten müsse die ILE selbst aufbringen. Eine der Aufgaben des Betreuers sei, sich um Fördergelder für Projekte zu kümmern.

Vielleicht einen gemeinsamen Jugend-Streetworker?

Um herauszufinden, wo und wie Missen-Wilhams, Weitnau und Buchenberg kooperieren könnten, soll es laut Lang im Januar ein Seminar für die drei Kommunen an der Schule für Dorf- und Landesentwicklung geben. Als Beispiele für mögliche Aktivitäten von ILE-Regionen nennt der Baudirektor eine gemeinsame Seniorengruppe, einen Jugend-Streetworker oder eine Vermarktungsplattform.

Bislang waren die Gemeinde Missen-Wilhams und der Markt Weitnau als staatlich anerkannte Alpen-Modellregion gefördert worden, berichtet Missen-Wilhams Bürgermeisterin Martina Wilhelm. Dieses Programm lief laut Wilhelm Ende 2020 jedoch aus. Eine ILE, die noch um eine weitere Gemeinde wie Buchenberg ergänzt werden könnte, könne als Fortsetzung der Modellregion gesehen werden.

Lesen Sie auch

Bürgerversammlung Bürgermeisterin zieht Bilanz: So geht es in Missen-Wilhams weiter

Nun müssen die Gremien der drei Gemeinden beraten, wie eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden aussehen könnte und ob eine ILE für sie in Frage kommt.

Lang macht unterdessen schon Werbung für die Bildung einer ILE: Sollte sie zustande kommen, könnten sich die Bürger dort in Arbeitsgruppen einbringen. Und: „Es ist wichtig, dass die Bürger wissen, dass sie sich mit Kleinprojekten bewerben können“, erklärt der Baudirektor. 100 000 Euro könne die ILE nämlich selbst verwalten und Projekte mit je 500 bis 10 000 Euro unterstützen.

Lesen Sie auch

Weiterkämpfen um den Skilift Thaler Höhe in Missen