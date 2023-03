Wenn Luzifers Sohn ans Gute glaubt: Theater Thalkirchdorf bringt Teuflisches auf die Bühne

Die Thaler Theatergruppe bringt nach dreijähriger Corona-Pause zwei lustige Einakter auf die Bühne: „Zum Teufel nochmal“ und „Wo verlauft dia Grenz’?“

24.03.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Die Thaler Theatergruppe hat nach dreijähriger Corona-Pause wieder zwei amüsante Einakter einstudiert.

Im Schwank „Wo verlauft die Grenz’?“ geht es um einen schon seit Generationen andauernden Streit: um den Verlauf der Grenze am Stadl inmitten zweier angrenzenden Gehöfte. In der Komödie „Zum Teufel nochmal“ zeigt Luzifer seinem Sohn sein Handwerk, der dies aber gar nicht erlernen will, da er ein Menschenfreund ist.

Mit Spaß und Spielfreude

Die Stücke sind höchst unterhaltsam und das Ensemble präsentiert die Inszenierungen mit großem Spaß und Spielfreude. Die überaus amüsanten Szenen werden so dargeboten, dass sie das ein oder andere Mal an das wirkliche Leben erinnern. Die Premiere feiert die Gruppe um Regisseurin Brigitte Edlich am Samstag, 25. März, im Festsaal in Thalkirchdorf.

Des Teufels Schwägerin hilft

„Zum Teufel nochmal“ erzählt die Geschichte von Herrn Luzifer (Ralf Finkenzeller), der mit seinem Sohn Gabriel (Simon Hölzler) auf die Erde kommt, um ihm sein „Handwerk“ beizubringen. Auch will er Gabriel zeigen, wie leicht sich die Menschen von Äußerlichkeiten und Geld beeinflussen lassen. Hiervon ist aber Gabriel wenig begeistert, denn er glaubt an das Gute im Menschen. Sein Vater will ihn unbedingt vom Gegenteil überzeugen, und er bekommt auch schon bald die Gelegenheit dazu, denn er wird auf die Erde gerufen. Luzifer mietet sich mit Gabriel bei Sepp (Martin Spähnle) und seiner Frau Wilma (Lydia Bentele) auf deren Hof ein und will hier sein Unheil anrichten. Nur hat Luzifer nicht mit seiner Schwägerin (Yvonne Rühle) gerechnet, die ihm mit viel List, mit der Hilfe von der Magd (Bruni Breyer) und der Tochter des Hauses (Katharina Bentele) hilft, das Blatt für alle Beteiligten zu wenden. Auch hat der Knecht des Hauses (Michael Natterer) noch ein Wörtchen mitzureden ...

Ein Mann, mit dem niemand gerechnet hat

„Wo verlauft dia Grenz’?“ ist der Titel des zweiten Einakters. Seit Generationen streiten sich die Lechner und Haslach-Bauern um eine Grenze am Stadl inmitten ihrer angrenzenden Gehöfte. Im Mittelpunkt stehen die beiden Bäuerinnen (Angelika Hummel und Beate Baur), die sich deshalb schon ihr ganzes Leben lang anfeinden. Ihren angeheirateten Männern (Markus Fäßler und Pius Mayer) ist das eher egal, und sie nutzen jede Gelegenheit, um sich heimlich bei einem Schnaps im Stadl auszutauschen. Doch eines Tages erscheint ein Verwandter (Dennis Kiefer) beider Frauen, mit dem niemand gerechnet hat. Mit viel Einfallsreichtum und Scharfsinn schafft er es, den Generationenstreit zu beenden und den beiden unglücklich verliebten Kindern beider Familien (Johanna Ubben und Robert Schäfer) zum Glück zu verhelfen.

Aufführungen sind am 25., 26., 29. und 31. März sowie am 1. und 2. April jeweils um 20 Uhr im Thaler Festsaal. Karten gibt es von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr im Haus des Gastes in Oberstaufen und an der Abendkasse.

