Wenn Metzger aus dem Oberallgäu Blut lecken

12.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

„Für unser ehrbares Handwerk der Metzger!“ Nicht nur einmal hallte der Schlachtruf vom Teamkapitän der „Butcher Wolfpack“, Dirk Freyberger, durch den Polydome im französischen Clermont-Ferrand. Dorthin hatte sich das deutsche Team aufgemacht, um seine handwerklichen Künste mit anderen europäischen Mannschaften zu messen. Mit dabei: Metzgermeister Matthias Endraß (33) aus Bad Oberdorf und seine jüngere Schwester Katharina (28), gelernte Fleischerei-Fachverkäuferin. Am Ende reichte es fürs Team zu Platz drei.

Die Endraß-Geschwister sind begeistert von diesem Wettbewerb, haben sozusagen „Blut geleckt“. Ihr nächstes Ziel ist die inoffizielle Metzger-WM in den USA. Um dabei zu sein heißt es „trainieren, trainieren, trainieren“, sagt Metzgermeister Endraß. Die Wettbewerbe laufen immer ungefähr gleich ab, erzählt der 33-Jährige. Diesmal mussten zwei Lämmer, ein Kalb, ein Rinderviertel, ein halbes Schwein und zwei Hühner sowie sechs Wachteln fachmännisch top zerlegt und zu optisch ansprechenden und verzehrbaren Feinkostprodukten veredelt werden. Und das alles freilich auch auf Zeit. Schließlich musste alles in einer eigenen Kühltheke angerichtet werden – und alles wurde später gekocht und an Bedürftige weitergegeben, sagt Endraß.

"Das war verflucht anstrengend"

Katharina Endraß vertrat die deutsche Metzgerhandwerksjugend in der „Young-Butcher-Kategorie“ sowie beim Speedcontest. „Das war zwar super, aber auch verflucht anstrengend“, so fasst es die 28-Jährige zusammen, nachdem sie ihre Zwischendisziplin „Speed Booning“, also das Ausbeinen in möglichst kurzer Zeit, für Deutschland entscheiden konnte.

Matthias Endraß wurde in dieser Kategorie bei den Metzgern Zweiter und ärgerte sich darüber, nicht auf Position eins gesetzt worden zu sein, „denn auf den Videos war ganz klar zu sehen, dass ich vor dem Spanier fertig war.“ Aber geschenkt. Für Endraß ist solch ein Wettkampf eine tolle Gemeinschaftsleistung. In der Endabrechnung kam Platz drei heraus. Ein bisschen besser waren nur die Kollegen aus Frankreich und Italien.

"Kribbeln im Bauch"

Dieser Wettkampf diente aber auch als Vorbereitung für das nächste große Event: die World ButcherChallenge (WBC) in den USA. Das ist so etwas wie die inoffizielle Weltmeisterschaft im Metzgerhandwerk. Matthias Endraß sagt: „Das Kribbeln im Bauch ist nach diesen langen Monaten der Pandemie wieder zurück.“ 2018 nahm Matthias Endraß bereits im Team „Butcher Wolfpack“ an der WM in Belfast teil. Damals war kein Stockerlplatz drin. Der wird diesmal anvisiert. Und wenn es nicht klappt, ist das für den Oberallgäuer auch nicht so schlimm. „Was ich dabei an Wissen und Möglichkeiten über unseren Beruf erfahre, ist unglaublich. Und natürlich verbessere ich auch meine Fähigkeiten.“ Endraß ist übrigens auch Fleisch-Somelier, führt in Bad Oberdorf eine Metzgerei und bietet besondere Grillkurse in seiner Heimatgemeinde Bad Hindelang an.

