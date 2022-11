Wenn sich einer für den Größten hält: Blaichacher spielen turbulente Komödie

Sämtliche Darstellerinnen und Darsteller der Theatergruppe Blaichach präsentieren sich bei „Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“ in Hochform.

11.11.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Es ist ein turbulentes, witziges und ausgesprochen amüsantes Stück, das die Theatergruppe Blaichach unter Leitung von Maximilian Kaps einstudiert hat. Am Samstag, 12. November, feiert das Ensemble mit dem Dreiakter „Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“ Premiere im Trachtenheim, und wer Lust hat auf einen Abend, an dem es so richtig viel zu lachen gibt und an dem sich sämtliche Darsteller in Hochform präsentieren, der sollte diese Inszenierung keinesfalls verpassen.

Die Geschichte: Bürgermeister Reiner (Markus Käser) ist der Größte. Der Wichtigste im Dorf und der Herr der Gemeinde. Entsprechend herablassend behandelt er seine Sekretärin Regina (Sonja Bader), die Kaffee kochen, Frühstück besorgen und das Chefbüro aufräumen muss, seinen Hausmeister Klausi (Maximilian Kaps), der immer auf der Suche nach des Bürgermeisters Schnapsflasche ist, den Briefträger Tom (Stefan Käser), den er nicht einmal für voll nimmt und Dorftratsche Paula (Ulrike Blessing), die er mit all ihren Wünschen und Sorgen einfach nach Hause schickt.

Probleme in der Ehe

Auch in Reiners Ehe gibt es Probleme. Gattin Helga (Martina Lochbihler) hatte sich zum Hochzeitstag ein verführerisches Negligé gekauft, aber nachdem der Bürgermeister beim Anblick seiner in wenig blaue Seide gehüllten Frau nur daran gedacht hatte, dass die Papiertonnen noch an die Straße gestellt werden müssen, setzt Helga ihren Mann kurzerhand vor die Tür.

So verbringt der Bürgermeister notgedrungen sein Wochenende allein im Rathaus, und dass, obwohl sich zur Einweihung seines neuen Büros Bischof Josef von Josefsbach (Günter Schnalzger) und seine Haushälterin Maria (Hilde Kaps) angesagt haben. Dem hohen Besuch zur Ehre soll ein neues, großes Kreuz in der Amtsstube aufgehängt werden.

Sturz von der Leiter

Der Hausmeister holt eine Leiter, die Sekretärin warnt noch, dass man keinen Schnaps trinken sollte, bevor man auf eine Leiter klettert – aber da ist es schon passiert: Bürgermeister Reiner stürzt von der Leiter, verletzt sich und fällt in eine tiefe Ohnmacht. Und damit ist für alle anderen die Stunde der Rache gekommen …

Aufführungen von „Zwei Bürgermeister für ein Halleluja“ finden am 12. und 13., am 18., 19., und 20. sowie am 25., 26. und 27. November jeweils ab 20 Uhr im Trachtenheim Blaichach statt. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-Information unter der Telefonnummer 08321/6076950.

Die Theatergruppe des Trachtenvereins Blaichach.

Lesen Sie auch: "Theatergruppe Ofterschwang führt "Gaudi im Heu" auf".