Ortsdurchfahrt von Werdenstein bis September komplett gesperrt

Die Sanierung der Kreisstraße OA2 beginnt am Montag, 23. Mai, und dauert voraussichtlich bis Ende September.

22.05.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Nachdem vergangenes Jahr Kanäle und Wasserleitungen verlegt wurden, wird der Immenstädter Ortsteil Werdenstein heuer erneut für längere Zeit zur Großbaustelle. Ab nächster Woche wird die Ortsdurchfahrt grundlegend saniert. Dafür muss die Kreisstraße OA2 im Bereich der Ortsdurchfahrt von Montag, 23. Mai, bis Ende September vollständig für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, teilt das Kreistiefbauamt des Landratsamts Oberallgäu mit. Für den Verkehr gibt es – je nach Schwere des Fahrzeugs – zwei Umleitungen.

Wie berichtet, wird die Sanierung vom Landkreis unter Beteiligung der Stadt Immenstadt durchgeführt. Die Gesamtkosten liegen bei 1,05 Millionen Euro. Davon trägt der Landkreis 850.000 Euro und Immenstadt mit den Stadtwerken knapp 200.000 Euro. Grund für die Sanierung sind laut dem Kreistiefbauamt teilweise Setzungen der Kreisstraße und Netzrisse in der Fahrbahn. Der Ausbau erfolgt ab der Wertstoffinsel über die zu sanierende Brücke bis südlich von Werdenstein. Außerdem werden Entwässerungs- und Wasserleitungen repariert oder neu verlegt, die Brücke über den Mühlbach saniert und Randeinfassungen erneuert. Darüber hinaus wird die Fahrbahnbreite von sechs auf 5,50 Meter reduziert.

Werdenstein erhält einen durchgehenden Gehweg im Ort

Dafür erhält Werdenstein einen durchgehenden Gehweg im Ort, neue Straßenlampen und Wasserleitungen, die von Immenstadt finanziert werden. Der neue Gehweg wird zu den Grundstücken hin mit einem Betonleistenstein eingefasst und die bestehenden Abgrenzungen werden entsprechend angepasst.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, erfolgen die Bauarbeiten überwiegend unter Vollsperrung der Ortsdurchfahrt. Dafür muss der Auto- und Lkw-Verkehr umgeleitet werden: Weil die engere Umleitung über Oberdorf (Gemeinde Waltenhofen) an einer Brücke eine Beschränkung der Tonnage hat und nur Fahrzeuge bis 30 Tonnen erlaubt, gibt es eine weitere Umleitungsstrecke für Fahrzeuge über 30 Tonnen. Diese führt großräumig über die B 19 und die Anschlussstelle Waltenhofen-Süd und umrundet den Niedersonthofener See auf der Kreisstraße OA22.

Umleitung ist ausgeschildert

Die Umleitung wird ausgeschildert. Es ist geplant, dass Anlieger während der Arbeiten die Ortsdurchfahrt weiter befahren können. Dies ist aber rund um Pfingsten für etwa drei Wochen wegen der Verlegung der Wasserleitungen sowie wenige Tage in den Sommerferien für den Einbau der finalen Deckschicht nicht immer möglich. Fußgänger werden entsprechend dem Baufortschritt um das Baufeld geführt. Schul- und Linienbusse können die Ortsdurchfahrt teilweise befahren. Die Vollsperrung für den Schulbus soll in die Ferienzeit verlegt werden. Für die restliche Zeit wird in Abstimmung mit den Busunternehmen eine Sammelstelle für die Busgäste eingerichtet.

Voraussichtlich im Juli und August wird auch der Gnadenberger Weg saniert. Dafür muss die Straße innerorts ebenfalls komplett gesperrt werden. Anlieger können über die Verbindungsstraße nach Seifen fahren.

