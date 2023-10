Baumaßnahme soll den Biber bremsen

Im Werdensteiner Moor wird derzeit ein Damm aus Seeton aufgeschüttet. Was das mit dem Nagetier zu tun hat und wann der Rundwanderweg wieder geöffnet ist.

29.10.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Es tut sich etwas im Werdensteiner Moor. Im dortigen Nordteil sind seit Mitte September die Renaturierungsmaßnahmen der Bayerischen Staatsforsten im Gange. Auf einem circa acht Meter breiten Streifen wurden bisher der Gehölzaufwuchs entfernt, der Humus mit einem Moorbagger abgezogen und seitlich gelagert. Seit einigen Tagen läuft die Aufschüttung des vier Meter breiten Dammes, heißt es in einer Mitteilung der Staatsforsten.

Spezialfahrzeug im Einsatz

Die Schütthöhe des erforderlichen Dammes aus Seeton wurde im Vorfeld ermittelt. Der Bagger gewinnt diesen direkt neben der Dammtrasse in Bereichen, in denen die Torfauflage am geringsten ist. Ein Spezialfahrzeug, ein sogenannter Raupendumper mit 70 Zentimeter breiten Moorbändern, transportiert den Seeton zu den aufzuschüttenden Bereichen.

Biber sorgt für überschwemmte Wiesen

Seitlich grenzt ein Ringgraben an. Er soll verhindern, dass die angrenzenden Wiesen vernässt werden. Im Rahmen der Gewässerpflege wird der Graben nun oberflächlich von Humus und Aufwuchs befreit. „Durch diese Maßnahme erhoffen wir uns, dass der im Werdensteiner Moor heimische Biber den Ringgraben nicht mehr aufstaut und so die Wiesen überschwemmt werden oder die Drainageleitungen der Landwirte verschlammen“, erklärt Sonthofens Staatsforsten-Chef Jann Oetting. Und weiter: „Im 80 Hektar großen Werdensteiner Moor hat der Biber genügend Lebensraum und kann sich austoben. Außerhalb sorgt er leider für erhebliche Schäden. Das erfahren ja auch gerade die Zugpendler in unserer Region…“

Bauarbeiten im Zeitplan - wenn das Wetter hält

Aktuell liegt die beauftragte Baufirma dank der günstigen Witterung im Zeitplan. „Regenwetter kann aber zu Verzögerungen führen. Dann wird das Rohplanum aus Seeton selbst für die Spezialmaschinen nicht mehr befahrbar und er bekommt eine Konsistenz wie Kaugummi“, erläutert der für die Maßnahme zuständige Revierförster Hubert Heinl. Sollte das Wetter mitspielen, wird die Maßnahme im November abgeschlossen. Der Rundwanderweg, der aktuell wegen der hohen Unfallgefahr in dem betreffenden Bereich gesperrt ist, könnte dann wieder geöffnet werden. „Aber das einzig Konstante bei der Moorrenaturierung ist die Überraschung“, ergänzt lachend Forstbetriebsleiter Oetting.

