Warum nicht mal auf Probe im Tiny House wohnen?

Familie Ollech bietet seit 2021 Urlaub im „Tiny House“. Manche kommen auch dorthin zum Probewohnen. Was sind das für Leute?

02.04.2023 | Stand: 18:59 Uhr

Aufs „Tiny House“ gekommen ist Familie Ollech aus Vorderreute ( Wertach) aus der Not heraus. 2019 verlor der damals 55-Jährige Albrecht Ollech seinen Posten bei der Sparkasse in Jungholz. Mit dem Baugrundstück nahe seines Wohnhauses in Vorderreute baute sich das Ehepaar ein finanzielles Standbein auf: Sie vermieten nun zwei „Tiny Houses“ oder sogenannte „Mikrohäuser“ an Urlauber. Das Geschäft läuft. „Im ersten Jahr hatten wir mit unserem ersten Tiny House auf Rädern eine Auslastung von 300 Tagen,“ sagt das Paar. Es lebt mittlerweile vom Vermieten an Urlauber.

Interessiert am Probewohnen in einem „Tiny House“ sind aber auch Menschen, die sich selbst vorstellen können, auf kleinem Raum zu leben. Einer von ihnen ist Michael Hahn aus dem Raum Frankfurt. Er war im Februar bei Familie Ollech zum Probewohnen mit seiner Frau. Das Resümee des 60-Jährigen: Auf zwei Ebenen mit steiler Treppe zu wohnen, ist fürs Alter nicht optimal. „Wir können uns aber grundsätzlich vorstellen, uns einzuschränken und in einem Tiny House zu leben.“ Da müsse dann aber alles ebenerdig zu erreichen sein.

Varianten auf einer Ebene in L-Form

Es gebe solche Varianten in L-Form, bestätigt Karin Ollech (56). Michael Hahn will jedenfalls wieder einmal Urlaub im „Tiny House“ in Vorderreute machen. Das sagt auch Angelika Schneider, die in der Nähe von München wohnt. Sie war „überrascht vom Komfort“, der größer sei als in manchem Hotel. Auch der Platz werde optimal genutzt, „beispielsweise durch Truhen und Schränke, die in der Treppe eingebaut sind“.

Das Vermieterpaar ist 56 und 59 Jahre alt und geht im neuen Beruf auf. Wenn der Verdienst von Albrecht Ollech aber nicht weggebrochen wäre, hätten sie diesen Neuanfang nicht gewagt.

Wer sich ein „Tiny House“ bauen möchte, der sollte erst ein Grundstück haben, raten Ollechs. Man müsse einen Bauantrag stellen wie bei jedem anderen Haus. Angeschlossen sind Ollechs zwei kleinen Holzgebäude ans Wasser, Abwasser und Stromnetz. Es gibt auch Internet in den Häusern.

Die meisten Urlauber, die kommen, seien „naturverbunden und minimalistisch“, sagt Albrecht Ollech. Solche Häuschen zu vermieten, sei derzeit noch eine Marktnische, treffe den Zeitgeist. Viele Gäste würden beim Blick aufs Haus – das größere hat die Maße von 9 auf 3,75 Meter – sagen: „Es schaut zwar aus wie eine Schuhschachtel, ist aber innen gar nicht so klein.“

