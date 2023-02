Unbekannter fährt Fußgänger mit Auto an und lässt ihn liegen - Zeugen gesucht

Ein Fußgänger wird am Faschingssonntag auf der Landstraße von einem Auto angefahren und liegen gelassen. Der Mann begibt sich vier Tage später ins Krankenhaus.

Nahe Wertach hat ein Unbekannter am Faschingssonntag einen 52-jährigen Fußgänger auf der Landtstraße angefahren und ist anschließend weitergefahren, ohne anzuhalten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach lief der Mann gegen 19.30 Uhr von Wertach in Richtung Faistenoy nach Hause auf der Gegenspur der Ortsverbindungsstraße und leuchtete mit seiner Handy-Taschenlampe auf den Weg. Kurz hinter Wertach streifte ihn ein entgegenkommendes Auto. Der Mann wurde dadurch in die angrenzende Wiese geschleudert und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Wertach.

Der Verletzte ging kurze Zeit später nach Hause und begab sich erst vier Tage später ins medizinische Behandlung. Hinweise zum Fahrzeug oder zum Autofahrer sind nicht bekannt. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise unter der 08323/96-100.

