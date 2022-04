Wette verloren, „Klimabänkle“ aufgestellt

Reinhard Pargent baut eine Holzbank in Bad Hindelang als Mahnung zum Klimaschutz. Warum er das tut und wie sich sein Song zum Klimaschutz anhört.

Die Bank hinterm Kurhaus soll daran erinnern, „dass man für den Klimaschutz was tun muss“, sagt Reinhard Pargent aus Vorderhindelang. Er ist Gemeinderat und Nachhaltigkeitsreferent. Mitte 2021 hat er für Bad Hindelang an der bundesweiten Aktion „Klimawette“ des Vereins „3 fürs Klima“ teilgenommen. Zwar ging die Wette für ihn und die Wettpatin, Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel, verloren, dennoch baute Pargent ein „Nachhaltigkeitsbänkle“ als eine Art Mahnung zum Klimaschutz.

Ziel war, 80 Tonnen CO2 einzusparen

Das Ziel gaben die Hindelanger vergangenen Sommer selbst an: Bis zur Weltklimakonferenz in Glasgow am 1. November 2021 sollten 80 Tonnen CO2 eingespart werden. Der Verein „3 fürs Klima“ wollte mit der Aktion klar machen, dass eine Tonne CO2-Einsparung pro Person und Jahr nötig seien, um die Beschlüsse der Klimakonferenz von Paris zu erreichen.

80 Teilnehmer sollten es sein, 44 machten aber nur mit

Dabei geht es vorrangig darum, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Das Ziel in Bad Hindelang war, 80 Teilnehmer (1,5 Prozent der Bevölkerung) zum Mitmachen zu gewinnen. Sie sollten „grüner“ leben. Als Beispiele nennt der Verein „3 fürs Klima“ auf seiner Homepage unter anderem energieeffiziente Geräte nutzen, möglichst oft aufs Auto zu verzichten, Sparbrausen zu nutzen oder mehr Bioprodukte zu verwenden. Letztendlich waren 44 Hindelanger bei der Wette dabei. Zu wenig, um zu gewinnen. Insgesamt wurde Bad Hindelang im Ranking von 1421 teilnehmenden Kommunen dennoch Fünfter. Gewonnen hat Backnang vor Renningen.

Für das Klimabänkle hat Pargent das Holz vom Bauhof bekommen, geschreinert hat es der pensionierte Berufsschullehrer selbst. Auf zwei Messingschildern steht: „Der Klimasegen hängt schief“ und „Klimadenkle zum Nachbänken“. Einen Klimasong hat Pargent auch geschrieben. Zu hören im Netz unter „Klimawette Song“.

