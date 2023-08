Steigt durch den Schnee in den Bergen nun die Hochwassergefahr?

In den Bergen im Allgäu hat es erneut geschneit. Kann dadurch das Wasser über die Ufer der Iller treten? Ein Fachmann schätzt die Lage ein.

07.08.2023 | Stand: 19:47 Uhr

Vor Kurzem noch Temperaturen über 30 Grad, nun seit ein paar Tagen Polarluft. In den Bergen hat es geschneit. Am Nebelhorn war beispielsweise Schneeschaufeln angesagt. Und wie geht es nun weiter? Wappnet sich das Wasserwirtschaftsamt für ein Hochwasser in der Iller?

Christian Thalmann vom Wasserwirtschaftsamt Kempten (WWA) wiegelt ab. Er rechnet damit, dass die Hochwassergefahr die kommenden Tage abnimmt. Die Wetteraussichten der nächsten Tage im Allgäu finden Sie stets in unserer 7-Tage-Vorschau.

Wetter im Allgäu: Schnee in den Alpen

Der Deutsche Wetterdienst erwarte zwar in den Alpengipfeln wieder etwas Schnee, „jedoch sind die prognostizierten Niederschlags- und Schneemengen zu gering, als das diese zu hohen Abflüssen, oder gar zu überlaufenden Bächen oder reißenden Flüssen, führen würden“, sagt Thalmann auf Anfrage der Redaktion.

Wenn Niederschlag als Schnee fällt, werde die Hochwassergefahr eher reduziert, da der Schnee zwischengespeichert werde und dann „nach und nach verdunstet und versickert“, sagt der Fachbereichsleiter für Wasserbau und Gewässerentwicklung.

Ein Restrisiko verbleibe jedoch immer. Insbesondere die Wildbäche in den Alpen zeichneten sich durch ein steiles Gefälle und Einzugsgebiet aus. Dort könne es bei Niederschlägen zu „schlagartig hohen Abflüssen kommen“.

Hangrutschungen oder Wegeabbrüche, wie sie in Teilen Sloweniens und im Süden Österreichs vorkamen, seien dem WWA Kempten nicht gemeldet worden. Es seien auch keine größeren Wildbäche über die Ufer getreten, gleiches gelte für die Iller. In den kommenden Tagen sei „von einer Entspannung der Abflusssituation auszugehen“.

