"Wichtiges Podium": Künstler unterstützen Sonthofer Kultur-Werkstatt

Ein Benefizkonzert zeigt, wie Allgäuer Liedermacher auf eindrucksvolle Weise die Sonthofer Kultur-Werkstatt unterstützen. Und es gibt noch weitere Hilfe.

Von Christoph Pfister

05.10.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Eindrucksvolles Finale für den Sonthofer Kreativsommer! Eindrucksvolles Engagement für die weit über die Region bekannte Kultur-Werkstatt: Namhafte Liedermacherinnen und Liedermacher haben als Corona-Hilfe eine DVD produziert, die Stadt Sonthofen ihre Präsentation mit Konzert organisiert. Alle Erlöse daraus gehen an die für regionale Musikschaffende, für junge Talente wichtige Bühne. Weit mehr als Auftrittsort und Startrampe: „Olymp des Allgäus“ wie sie Initiator Sigi Lüer schätzt. Unisono, aus Herzen kommend, reichlich Lob und Anerkennung an Werkstatt-Leiterin Monika Bestle für ihr liebevolles und persönliches Engagement. Das unterstrich auch die Kulturreferentin der Stadt, Petra Müller, in ihrem offiziellen Dank.