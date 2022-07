Wie Beethoven überrascht: Klassik in der Sonthofer Kirche St. Michael

Die Orchestervereinigung Oberallgäu gestaltet nach zweijähriger Zwangspause ein Sinfoniekonzert in Sonthofen. Was gespielt und wie dafür geprobt wird.

Sonthofen Was lange währt, wird endlich gut. Vor zwei Jahren war das Programm für das Symphoniekonzert fix und fertig, doch dann kam die Corona-Pandemie. Die Orchestervereinigung Oberallgäu musste den geplanten Aufführungstermin absagen. Das gleiche Szenario im darauf folgenden Jahr. Doch heuer soll das Konzert endlich stattfinden: am Sonntag, 10. Juli, in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Sonthofen.

Solist ist Geiger Michael Dinnebier

Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven und Tschaikowsky. Solist ist der in Immenstadt aufgewachsene Geiger Michael Dinnebier, Stimmführer der zweiten Geigen im SWR-Symphonieorchester in Stuttgart.

Gemeinsam mit dem Orchester bestreitet er das Violinkonzert in D-Dur von Peter Iljitsch Tschaikowsky. „Ein schwieriges Werk, aber spielbar“, urteilt Peter Kewitsch, Bratschist und seit 2003 Vorsitzender der Orchestervereinigung. Da beeindrucke ihn die Dynamik, das Tempo, die Lautstärke, der Ausdruck. „Das Zusammenspiel, das ist Arbeit.“ Deswegen wurden zuletzt auch mehr Proben angesetzt, auch mit dem Solisten. „Aber Michael Dinnebier gibt uns gute Tipps“, erklärt Kewitsch (57).

Vom Sauerland nach Sonthofen

Der Computerfachmann Peter Kewitsch, gebürtig aus Meschede im Sauerland, zog 1987 nach Sonthofen. Im gleichen Jahr besuchte er ein Konzert der Orchestervereinigung, war beeindruckt und stellte sich umgehend dem damaligen Vorsitzenden Erwin Dummer vor. Und schon war der Bratschist Teil des Ensembles. Mit 13 hatte er begonnen, die Viola zu lernen, das Klavierspiel drei Jahre früher. An der Bratsche gefällt ihm der „schöne, volle Klang“. Schon als Jugendlicher spielte er in verschiedenen örtlichen Orchestern.

Humorvolles von Beethoven

Im zweiten Teil des Sonntagkonzerts erklingt die Symphonie Nr. 8 F-Dur von Ludwig van Beethoven. Das heitere, humorvolle Werk ist an einigen Stellen „sehr überraschend“, so Kewitsch. „Das sind harmonische Wendungen, die damals nicht üblich waren.“ Auch hier haben sich die rund 25 Orchestermitglieder gut vorbereitet. Während des Lockdowns waren Proben zwar nicht möglich, aber seit dem Frühjahr treffen sich die Musiker wieder regelmäßig zum Arbeiten. „Und keiner ist nach Corona ausgeschieden.“

Laien mit jahrzehntelanger Erfahrung

Alle Instrumentalisten sind Laien, viele von ihnen aber mit jahrzehntelanger Erfahrung. „Wir sind zusammengewachsen“, sagt der Vorsitzende. Sicher gebe es Unterschiede im Können, aber dann spiele der Musiker, der noch nicht so fit ist, eben nur an ein paar Stellen.

Gesucht sind neue Kräfte am Kontrabass

Es treten auch immer mal wieder Neulinge dem Orchester bei, „aber überrannt werden wir nicht“. Besonders gefragt seien derzeit neue Kräfte an Kontrabass, Bratsche und Cello. Peter Kewitsch plant jetzt auch, Kontakt zur Musikschule Oberallgäu-Süd und dem Leiter Tobias Heinrich aufzunehmen, um Nachwuchs zu gewinnen. So könnte er sich vorstellen, dass die Schüler mal zu einem Konzert eingeladen werden.

Termin: Das Konzert findet am Sonntag, 10. Juli, um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Sonthofen statt. Die Leitung hat Heinrich Liebherr.

Karten gibt es bei „Bücher Greindl“ in Sonthofen, Telefon 08321/26160, oder an der Abendkasse. Es werden Platzkarten ausgegeben, so dass auf den Bänken Abstände eingehalten werden können.

Die Oberallgäuer Orchestervereinigung.

Der Geiger Michael Dinnebier.

