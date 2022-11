Wie die Kulturgemeinde Oberstdorf mit Schwung in die neue Saison startet

Nach zweieinhalb Jahren coronabedingter Zwangspause wartet die Kulturgemeinde Oberstdorf in der neuen Spielzeit mit so manch überraschendem Angebot auf.

20.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Kulturgemeinschaft Oberstdorf möchte weitermachen. Das sagt ihr neu im Amt bestätigter Vorsitzender Günter Jansen, der den Verein seit 25 Jahren leitet. Das Programm für die neue Saison steht. Jetzt hoffe man auf einen Zuschuss der Gemeinde. Im Februar 2020 gab es die bisher letzte Veranstaltung. Seither musste das Angebot wegen der Corona-Pandemie pausieren, sagt Günter Jansen. Und seither ruhten auch die Zuschüsse. Die Abonnenten allerdings haben für die damals abgebrochene Saison – bis auf Einzelfälle – nicht ihr Geld anteilsmäßig zurückgefordert. Sie erteilten vielmehr dem Verein den Auftrag, weiterzumachen, wie Günter Jansen erläutert. Jetzt startet der Verein wieder neu durch mit einem breit gefächerten Programm von Kabarett bis Konzert, von Theater bis Film. Das Angebot für die neue Saison im Überblick:

Die„Happy Mountain Stompers“versprechen mit Swing, Blues und Dixie einen schwungvollen Jazzabend zum Saison-Auftakt am Donnerstag, 24. November, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus. Die Combo aus Kempten besteht aus Toni Lill, Michael Specker, Katz Holzer, Reinhard Vogg, Georg Wolf und Johannes Lill.

Die fast vergessene poetische Filmkomödie „Der Engel, der seine Harfe versetzte“ von Regisseur Kurt Hoffmann aus dem Jahr 1959 ist der Weihnachts-Wunschfilm 2022, den das Oberstdorfer Kurfilmtheater am Sonntag, 18. Dezember, zeigt. Das Programm mit einem vorab präsentierten 25-minütigen Überraschungsfilm beginnt um 10.30 Uhr.

Mademoiselle Mirabelle betätigt die „Guillotine d’Amour“ am Samstag, 25. Februar 2023, um 20 Uhr im Kurfilmtheater. Die „Musique-Comédie“ verspricht „plüschigen Humor und daunige Launen“. Auf alle Fälle möchte diese „Tortour de France“ mit Chansons für kurzweilge Unterhaltung sorgen, erläutert Günter Jansen.

Ralph Turnheim verleiht den Protagonisten im amerikanischen Stummfilm„The Black Pirate – Der Seeräuber“ mit Douglas Fairbanks in der Hauptrolle eine Stimme am Freitag, 3. März 2023, um 20 Uhr im Kurfilmtheater. Der Wiener Leinwand-Lyriker hebt mit seinem Sprachwitz diesen vergessenen Schatz. Es ist der erste Film, der in Hollywood in Farbe gedreht wurde. Doch auch ansonsten inspirierte er viele Regisseure, weiß Günter Jansen.

Balladen von Schiller bis Ringelnatz erwecken die Schauspielerin Isabell Leicht und ihr Kollege Andreas Joachim Hertel zu neuem Bühnenleben. Unter dem Motto „Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt“ wollen sie am Donnerstag, 23. März 2023, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus verschiedenen Charakteren der Weltliteratur pralles Leben auf den Brettern, die die Welt bedeuten, einhauchen.

„Rock-Pop trifft Klassik“lautet das Motto bei einem Crossover-Konzert, das Geiger Florian Meierott und Pianistin Tatjana Hubert am Donnerstag, 25. Mai 2023, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus gestalten wollen. Das Duo mischt dabei unkonventionell Werke von Bach, Beethoven und Mozart mit Songs von Depeche Mode, ACDC, Elvis, Queen, den Rolling Stones und Chuck Berry.

William Shakespeares Komödie „Wie es Euch gefällt“ führt das Landestheater Schwaben aus Memmingen am Freitag, 16. Juni 2023, um 20 Uhr im Oberstdorf-Haus auf. Sie erzählt von den Irrungen und Wirrungen der Liebe, von Täuschung und Verwirrung – und vom Überwinden der Konventionen.

Den Abschluss der Saison bietet ein Konzert des Oberstdorfer Musiksommers.

