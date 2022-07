Wie ein 16-Jähriger erst süchtig und dann kriminell wird

Polizeibeamte klären Schüler in Oberstaufen darüber auf, warum Süchtige oft ein Fall für die Polizei werden.

28.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Der 16-jährige Ludwig, der schon mit elf Jahren Alkohol und Drogen konsumierte und am Ende kriminell wurde, ist kein Einzelfall. Das machen Polizeihauptkommissar Thomas Wurmbäck und Polizeihauptmeister Manuel Manzer den Siebtklässlern der Mittelschule Oberstaufen klar. „Denn am Ende einer Sucht steht meistens eine kriminelle Karriere“, sagen die beiden Beamten der Polizeistation Oberstaufen. Und das belegen sie mit verschiedenen Beispielen.

Um solchen Karrieren von Jugendlichen entgegen zu wirken, macht die Polizei Präventionsarbeit in den Schulen. So zeigten die beiden Beamten in der 7. Klasse der Mittelschule, dass es neben Alkohol- und Drogensucht eine Vielzahl weiterer Süchte gibt, die nicht weniger gefährlich sind.

Immer wieder erläutern die Polizisten Wurmbäck und Manzer anhand von Beispielen, wie Suchtkarrieren Menschen und deren Familien zerstören. Da ist die wahre Geschichte von Ludwig. Weil er Alkohol trank und Drogen nahm, hatte er anfangs viele Freunde, galt als cool, alle schauten zu ihm auf. Als er aber so viel trank und kiffte, dass er ständig berauscht und dann aggressiv und gewalttätig war, wurde er plötzlich einsam. Er brach die Lehre ab und begann Betrügereien im Internet, um seine Sucht zu finanzieren.

Wegen der Sucht gibt es Geldprobleme

Bei den allermeisten Süchten, wie Spiel-, Kauf-, Drogen- und Alkoholsucht „geht die Sucht mit finanziellen Problemen einher“, erklärt Wurmbäck. Neben dem Bruch von Beziehungen, erfolge oft der Verlust des Führerscheins und des Arbeitsplatzes. Auch Gewalt in Ehe und Familie sei nicht selten. 1,8 Millionen Alkoholabhängige, 35.000 Cannabisabhängige, 400.000 Glücksspielsüchtige sind Zahlen, die den Schülerinnen und Schüler aufzeigen, welche Dimensionen Sucht im Alltag spielt.

„Dabei gibt es kaum eine Chance, aus dem Teufelskreis herauszukommen, sobald einen die Sucht ganz hat“, sagt Manzer und rät zur Suchtbewältigung immer professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist den beiden Polizisten, dass sie von den Schülern nicht mit erhobenem Zeigefinger wahrgenommen werden. Trotzdem sollen sie die Botschaft mitnehmen: „Der maßvolle Umgang mit Suchtstoffen ist oft ein schwer zu vollführender Drahtseilakt.“ (sf)

