Wie eine Allgäuerin den Hof ihrer Eltern in Ferienwohnungen und ein Frühstückscafé umbaute

Was tun mit einem Hof, der nicht mehr bewirtschaftet wird? Wie eine Burgbergerin den Moosbauer Hof umbaute und was Feriengäste dort erwartet.

25.04.2021 | Stand: 19:52 Uhr

16 Jahre lebte Martina Moosbauer in Kiel. Dann kehrte sie wieder zurück auf ihre Heimatscholle, den Moosbauer Hof in Unterortwang, Gemeinde Burgberg. Dort hatten die Eltern bis Ende der 90er Jahre eine Landwirtschaft mit Milchvieh. Nach dem Tod des Vaters 2012 ging es darum, was tun mit dem großen Hof samt Stall und Bergehalle? Die eine Möglichkeit wäre ein Verkauf, die andere mit neuem Konzept an den Start zu gehen. Das macht die 54-Jährige mit Hilfe ihres Lebensgefährten Stephan Käufer. Der Moosbauer Hof ist nun ein Seminarhaus mit Ferienwohnungen und drei Wohnmobilstellplätzen sowie einem kleinen Frühstückscafé.