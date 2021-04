Oberallgäuer Bäuerin erklärt: Wie man richtig entkalkt

Kalk-Ablagerungen sind nicht nur lästig, sondern können Maschinen auch beschädigen. Wie man Kalk am besten entfernt, verrät eine Oberallgäuer Bäuerin.

27.04.2021 | Stand: 11:32 Uhr

Regelmäßig entkalken ist wichtig, sagt Bäuerin Simone Vogler und gibt ein Beispiel anhand der Waschmaschine: Bei viel Kalk auf dem Heizstab, muss die Maschine länger und mehr heizen. So können Kalkablagerungen die Waschmaschine nachhaltig beschädigen. Der Kalk richte den größten Schaden direkt am Heizelement an. Was also tun? Entkalken. Simone Vogler gibt dazu Tipps in unserer Serie „Haushalt mit Köpfchen“.

Je kalkhaltiger das Wasser, desto öfter sollen Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Wasserkocher oder Kaffeemaschine entkalkt werden. Nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel sind bei Vogler gleich beliebt.

Zitronensäure: Zum Entkalken einer der Favoriten von Simone Vogler. „Sie hinterlässt einen angenehmen Duft, aber keinen lästigen Nebengeschmack.“ Beachtet werden muss dabei, „dass sich die Säure nur zur Kalt-Entkalkung eignet“, betont Vogler. Bei Erhitzung auf 40 Grad oder höher, „kann sie sich mit dem Kalk verbinden und bildet Calciumcitrat“. Diese Mischung sei noch schwerer löslich als Kalk und könne Geräte im schlimmsten Fall schwer beschädigen.

Essigsäure: Sie wirkt effektiv. Die Wirksamkeit habe aber auch ihren Nachteil. Vogler: „Kaffeemaschinen sollten nicht mit Essig entkalkt werden, da die Säure empfindliche Schläuche und Gummidichtungen angreifen kann.“ Störend ist für Vogler „der intensive Geruch, auch geschmacklich kann Essig zurückbleiben“. Vorsicht ist auch bei den Dämpfen geboten: „Nicht einatmen.“

Natron: Als klassischer Entkalker kann Natron nicht gesehen werden. Es handelt sich nämlich nicht um eine Säure, bestehende Kalkablagerungen können damit nicht gelöst werden. Vogler sagt: „Gibt man Natron aber ins Wasser, wirkt es enthärtend und kann Kalkablagerungen vorbeugen. Das kann auch den Geschmack von Tee und Kaffee verbessern.“ Sie rät, eine Messerspitze davon jedes Mal in den vollen Wasserkocher oder den Tank der Kaffeemaschine zu geben.

Milchsäure: Milchsäure wird in einigen Flüssigreinigern als Entkalkungsmittel zur Entfernung von Kalkablagerungen aus hartem Wasser verwendet. Aufgrund ihres hohen Säuregehalts würden solche Ablagerungen sehr schnell beseitigt, insbesondere wenn kochendes Wasser verwendet wird, wie zum Beispiel in Wasserkochern. Auch in antibakteriellen Geschirrspülmitteln und Handseifen werde Milchsäure immer beliebter.

