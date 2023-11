Wie entsteht ein Roman? Ein Gespräch im Literaturhaus in Immenstadt will aufklären

Schriftstellerin Sandra Hoffmann und Lektor Martin Hielscher wollen bei einem Abend im Literaturhaus in Immenstadt Einblicke in die Literaturszene geben.

08.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Viele Menschen lesen Romane. Doch wie entsteht ein solches Werk? Diese Frage und noch viele mehr stellt der Literaturwissenschaftler Dr. Kay Wolfinger der Schriftstellerin Sandra Hoffmann und dem Lektor Martin Hielscher bei einem Literaturgespräch am Samstag, 11. November, im Literaturhaus Allgäu in Immenstadt. Im Mittelpunkt steht dabei Sandra Hoffmanns Roman „Jetzt bist du da“. Doch der Abend will vor allem ganz ungewöhnliche Einblicke in das Entstehen von Literatur vermitteln, sagt Kay Wolfinger, Mitglied im Immenstädter Arbeitskreis Literaturhaus Allgäu.

Das Potenzial von Texten

Er kennt Lektor Martin Hielscher, der bis vor Kurzem die Belletristik im Verlag H. C. Beck mit Sitz in München leitete, seit der Studienzeit. Hielscher war damals begleitender Lektor bei einem Schreibworkshop für Studierende, der sich über drei Semester erstreckte und an dem auch Kay Wolfinger teilnehmen durfte. Denn die Teilnehmerzahl war auf zehn beschränkt. Man musste sich bewerben. Es ging damals darum, in der Gruppe über das Potentzial von Texten zu sprechen, aber auch Einblicke in das Verlagswesen zu erhalten.

Workshops für Hobby-Autoren

Martin Hielscher betreute als Lektor auch Sandra Hoffmann in ihren Anfangsjahren als Schriftstellerin und sei mit der Autorin noch heute befreundet. Mit ihr zusammen bietet er auch Workshops an, in dem sie (Hobby-)Autoren eine professionelle Einschätzung geben, welche Möglichkeiten in deren Texten stecken. Ein solcher Workshop geht auch dem Literaturgespräch im Immenstadt voraus.

Ein Blick hinter die Kulissen

In ihm geht es vor allem darum, einmal hinter die Kulissen des Literaturbetriebs zu blicken, erläutert Kay Wolfinger: Wie findet eine Autorin oder ein Autor die Ideen für ein Werk? Ab wann sprechen er oder sie mit einem Verlag über das Projekt? Wie publiziert man ein Buch? Welche Spielregeln herrschen im Literaturbetrieb? Bei welchen Preisen bewirbt man sich? Wie gestaltet man eine Lesereise? Und schließlich: Wie begleitet man jemanden in die doch sehr ungewöhnliche Berufslaufbahn eines professionellen Schriftstellers oder einer professionellen Schriftstellerin? Denn letztendlich reden viele Menschen mit, bevor ein Buch in einem Verlag erscheint, weiß Kay Wolfinger.

Eine ungewöhnliche Beziehung

Die jetzige Veranstaltung habe eine Vorlaufzeit von etwa einem Jahr gehabt. Denn es sei damals noch nicht klar gewesen, in welchem Verlag der neue Roman von Sandra Hoffmann erscheinen werde. Er erzählt von der Wucht menschlicher Sehnsüchte und schildert eine ungewöhnliche Beziehung aus der Perspektive einer nicht mehr ganz jungen Frau. Dabei bietet er vor allem Innenansichten der Hauptfigur. Da dränge sich natürlich die Frage auf: Wieviel Persönliches steckt von der Autorin in dieser Hauptfigur, sagt Kay Wolfinger.

Das Literaturgespräch

Kay Wolfinger spricht am Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr im Immenstädter Literaturhaus Allgäu mit der Schriftstellerin Sandra Hoffmann über ihren neuen Roman „Jetzt bist du da“ und dessen Enstehungsgeschichte. Zu Gast ist auch Lektor Martin Hielscher, der Fragen rund um seine Arbeit und den Literaturbetrieb im Allgemeinen beantwortet. Kartenreservierung per E-Mail: karten@literaturhausallgaeu.de oderper Telefon 08323/9988-501.

Die Autorin

Sandra Hoffmann, 1967 geboren, lebt als freie Schriftstellerin in München. Sie unterrichtet kreatives und literarisches Schreiben. Außerdem schreibt sie für das Radio und für Zeitungen. Für ihren Roman "Was ihm fehlen wird, wenn er tot ist" (Hanser Berlin, 2012) erhielt sie den Thaddäus-Troll-Preis, für ihren Roman "Paula" (Hanser Berlin, 2019) den Hans-Fallada-Preis. Ihr neuer Roman "Jetzt bist du da" ist im Berlin-Verlag erschienen.