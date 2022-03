Wie Galgenhumor gegen Traumata hilft: Jüdische Autorin liest in Immenstadt

Tage gegen Antisemitismus: Marcia Zuckermann stellt ihren Roman „Schlamassel!“ in Immenstadt vor. Er schildert mit Witz jüdische Schicksale aus ihrer Familie.

05.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Der eine ist plötzlich Professor in der Schweiz, andere landen unfreiwillig auf der Insel Mauritius: Mitglieder einer weitverzweigten jüdischen Familie auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Es ist die Familie von Marcia Zuckermann, die in ihrem neuen Roman „Schlamassel!“ die Schicksale ihrer Verwandten beschreibt. Die Berliner Schriftstellerin und Journalistin liest am Donnerstag, 10. Mai, aus ihrem Buch im Immenstädter Literaturhaus Allgäu. Dort war sie bereits vor fünf Jahren schon mal zu Gast: Damals stellte sie ihren Familienroman „Mischpoke!“ vor. Mit Marcia Zuckermann unterhielt sich jetzt Veronika Krull.

Warum haben Sie Ihren Roman „Schlamassel!“ genannt?

Marcia Zuckermann: Weil ich Turbulenzen beschreibe, es gibt sehr viel Durcheinander, weil wir es mit Verwerfungen zu tun haben – da hat der Titel nahegelegen. Ich erzähle von verschiedenen Exilen, die von merkwürdig bis absonderlich reichen.

Auf welche Quellen haben Sie sich gestützt? Wie groß ist der Anteil an Fiktion?

Zuckermann: Ich habe mich zu einem großen Teil auf Überlieferungen aus meiner Familie gestützt. Und es ist seltsam, dass die Schicksale, die am bizarrsten erscheinen, Realität sind. Zum Beispiel das Exil in der Schweiz, ein großes Familiengeheimnis: Wie ist der Onkel zum Professor geworden? Anderes habe ich unterfüttert mit Fachliteratur, wie etwa das Exil auf Mauritius. Es steht auch hinten im Buch, worauf ich mich da beziehe.

Liegt Ihnen eine Figur besonders am Herzen?

Zuckermann: Die Figur des Benno, mein Onkel, den ich auch noch persönlich kennen gelernt habe. Er ist im Exil nach England geflüchtet, war Soldat in der britischen Armee und hat später gegen Nazi-Deutschland gekämpft. Ich zitiere aus seinen Kriegstagebüchern, die mir vorliegen, und die zum Teil Erstaunliches offenbaren. Dann gibt es den Onkel John, eigentlich Johannes, der Bibliothekar in Wisconsin war, und der den ganzen Familienstammbaum bis ins 18. Jahrhundert erforscht hat. Er ist sozusagen der rote Faden in dem Roman.

Es sind Geschichten voller Dramatik. Dennoch kommt auch der Humor nicht zu kurz. Macht es die Verarbeitung einfacher?

Zuckermann: Es ist ein Prinzip meiner Familie, dass sie den Lebensmut und den Humor auch in schwierigen Situationen nicht verliert. Das ist der so genannte schwarze Humor, der Galgenhumor, der zur Relativierung der schrecklichsten Traumata dient. Das kommt manchen Leuten vielleicht seltsam vor, aber hat bei uns immer gut funktioniert.

Warum dieses Buch in dieser Zeit?

Zuckermann: Naja, wenn man an die Flüchtlingsbewegungen in der Vergangenheit denkt, die auch gerade wieder ganz aktuell sind. Es geht darum, das Flüchtlingsdrama auf verschiedene Art und Weise darzustellen, aber auch Geschichtliches zu liefern. Ich erzähle von Begebenheiten, die selbst Fachleute wenig oder gar nicht gekannt haben. Es gibt immer wieder Nachfragen, so zum Beispiel zu der wenig bekannten Internierung auf Mauritius.

Sie sind nicht zum ersten Mal in Immenstadt …

Zuckermann: Ja, dort habe ich eine ganz treue Leserschaft. Und ich kann versprechen, dass sich auch bei dieser Lesung niemand langweilen wird. Die Zuhörer werden gut unterhalten, und es gibt auch was zum Lachen.

Lesung: Marcia Zuckermann bietet Kostproben aus ihrem Roman „Schlamassel!“ am Donnerstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Literaturhaus Allgäu in Immenstadt. Karten gibt es bei der Marketingabteilung der Stadt Immenstadt, Telefon 08323/9988501, oder per E-Mail unter literaturhaus@immenstadt.de

Die Karten können dann am Veranstaltungsabend abgeholt und bezahlt werden.

