Wie geht es mit dem Ora in Sonthofen weiter?

02.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Steht dem Sonthofer Nachtleben ein Verlust bevor? Zwei Anzeigen im Internet legen dies nahe. Mehrere Bilder zeigen jeweils die Innenräume der Ora Lounge und des Ora Clubs in Sonthofen, mit dem Hinweis, dass diese zu verpachten seien. Darunter die Anmerkung, es handle sich nicht wie „fälschlicherweise“ auf den sozialen Medien verbreitet um einen „Fake“. Der Wirt des Ora, Fisnik Ademi, streitet das jedoch ab und sagt: „Die Ora Lounge und der Ora Club machen nicht zu.“ Die Anzeige sei die „Rache“ seines Verpächters, mit dem er in Streit geraten sei. Dieser wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu dem Thema äußern.

Bis vor einigen Monaten habe Ademi mit dem Eigentümer des Lokals ein gutes Verhältnis gehabt, erzählt der 31-jährige Wirt, der außerdem mit der Firma FA-EDV auch IT–Dienstleistungen anbietet. „Dann hat er sich immer mehr in mein Privatleben und in meine Geschäfte eingemischt.“ Daraufhin hätten die zwei Männer nur noch per E-Mail Kontakt gehabt.

Laut einer Mitteilung der Polizei kam es am Dienstagabend vor zwei Wochen in Sonthofen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Wirt und seinem Verpächter. Der Polizei zufolge schlug der Eigentümer dem Wirt in die Magengegend. Ademi sagt, dass es sich in dem Polizeibericht um ihn und seinen Verpächter handle. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt dies auch die Polizei.

Ora Club: Wirt bekommt Kündigung vom Verpächter

Am Tag darauf habe Ademi seinem Kontrahenten Hausverbot erteilt. Einige Tage später habe er dann die Kündigung zum 4. November erhalten. Diese sei zum einen mit dem Hausverbot begründet worden, zum anderen mit Pachtversäumnissen, die Ademi jedoch abstreitet.

„Ich habe meine Pacht immer gezahlt“, sagt der 31-Jährige. Während der Corona–Pandemie habe er mit dem Besitzer eine Stundung der Pacht ausgemacht. Diese habe er entsprechend bezahlt. Für einige Monate hätten die beiden sich nach Angaben von Ademi außerdem auf eine Pachtminderung geeinigt, um Investitionen in das Lokal zu verrechnen. „Als es hieß, ich solle wieder die volle Pacht zahlen, habe ich das auch gemacht“, sagt der Unternehmer.

Anfang vergangener Woche habe er von der Anzeige im Internet erfahren. Im ersten Moment habe er gelacht. „Was hat er davon, mich so zerstören zu wollen?“, fragt der Wirt. Ademi ist zuversichtlich, dass er Recht bekommt. „Mein Anwalt hat mir bestätigt, dass die Kündigung nicht rechtmäßig ist.“ Ademis Geschäfte leiden nach eigener Aussage unter den Auswirkungen der Internetanzeige. „Personal und Gäste sind verunsichert, wie es weiter geht.“

Zur Ora Lounge gehört seit etwa einem Jahr auch ein Club. Das Ora betreibe Ademis 25-jähriger Bruder, der bei ihm angestellt sei. Im Winter habe er zwar aufgrund der Corona-Pandemie drei Monate schließen müssen. Aber der Unternehmer sagt: „Insgesamt läuft es sehr gut.“ Im Sommer sei etwas weniger los gewesen, weil viele Menschen im Urlaub waren. Seit Oktober laufe es wieder „super“. Wie es mit dem Ora in Zukunft weitergeht, wird sich erst noch zeigen.

