Wie Geiger in Wertach auf Nachhaltigkeit setzt

Der Geiger-Standort in Wertach wird mit grüner Energie versorgt und der Strom durch PV-Anlagen selbst erzeugt. So funktioniert das zukunftsträchtige Projekt.

01.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Geiger Gruppe will Nachhaltigkeit nicht nur kommunizieren, sondern auch leben. Deshalb arbeitet das Unternehmen gerade an einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie und hat am Standort in Wertach ein Projekt gestartet. Daran beteiligt waren die Geiger Geschäftsfelder Holzsystembau, Hoch- und Tiefbau, Schlüsselfertigbau und Energietechnik. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die erste nachhaltige Maßnahme erfolgte bereits mit der Errichtung eines neuen Sozialgebäudes, das Anfang des Jahres auf dem Betriebsgelände des Geiger Steinbruchs errichtet wurde. Das Besondere dabei: Das Gebäude besteht aus vier dreidimensionalen Holzmodulen, die bei Geiger Holzsystembau in Wangen komplett vorgefertigt wurden. Diese zeichnen sich durch eine lange Wertbeständigkeit und hohe Energieeffizienz aus. Zudem besitzt Holz eine schalldämpfende und gesundheitsfördernde Wirkung, regelt auf natürliche Weise das Raumklima und bindet Kohlenstoffdioxid nachhaltig.

Geiger Unternehmensgruppe: Erneuerbare Energie im Fokus

Pünktlich zum Einbruch der kalten Jahreszeit wurde nun auch die ökologische Heizung im Gebäude fertiggestellt. Sie funktioniert auf Basis erneuerbarer Energien mithilfe einer Wärmepumpe. Darüber hinaus wird das gesamte Gelände mit grünem Strom versorgt. Hierfür wurden auf dem Dach der Wartungshalle insgesamt 217 Photovoltaik-Module montiert. Sowohl das Sozialgebäude als auch die Wartungshalle verfügen nun über einen hohen energetischen Standard.

„Für uns ist es wichtig, dass wir nicht nur an exponierten Standorten mit hoher Außenwirkung zeigen, wie wichtig Energieeffizienz ist“, sagt Alexander Paul, Teamleiter Energie bei Geiger Energietechnik GmbH. Auch an eher abgelegenen Stellen wie einem Steinbruch sollen die Mitarbeiter ein komfortables, umweltfreundliches und vor allem versorgungssicheres Arbeitsumfeld haben. „Am Standort Wertach wird dies durch das optimierte Zusammenspiel mehrerer Effizienzmaßnahmen ermöglicht. Dazu zählen nicht nur energieeffiziente Gebäudehüllen, sondern auch das Laden elektrischer Fahrzeuge“, erklärt Paul.

