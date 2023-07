Wie Geschäftsleute und Anwohner unter dieser Großbaustelle in Immenstadt leiden

Die Kemptener Straße in Immenstadt ist bis Herbst Großbaustelle. Darunter leiden vor allem die Anwohner. Die Geschäfte kämpfen mit enormen Umsatzeinbußen.

09.07.2023 | Stand: 19:31 Uhr

Ein Bagger rangiert, große Lastwagen fahren Erde ab oder bringen neues Material. Anne Lösch blickt auf das tiefe Loch in der Straße direkt vor ihrem Haus. Anne Lösch gehört die Tankstelle in der Kemptener Straße in Immenstadt. Schon als Zwölfjährige half sie an den Zapfsäulen, aus denen ihr Vater seit 1963 Treibstoff verkaufte. „Ich habe schon viel erlebt, aber so schlimm wie in diesen Jahren war es noch nie“, sagt die 58-Jährige. Damit meint sie die immer wiederkehrenden Baustellen in und neben der Straße, die ihr nicht nur jede Menge Dreck und Lärm bringen, sondern sie auch mit einem enormen Einkommensverlust belasten. (Lesen Sie auch: Wo Autofahrer im Oberallgäu derzeit mit Staus rechnen müssen)

