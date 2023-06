Wie Musicals die Welt eroberten: Walser entwickelt neues Show-Format fürs Fernsehen

Der aus Riezlern stammende Autor und Regisseur Tommy Schmidle hat für das Fernsehen ein neues Show-Format entwickelt: Mr. Musical präsentiert Stars und Hits.

03.06.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Es gibt Lieder, die haben die Welt erobert, und viele wissen gar nicht, woher sie kommen. Fußballfans schmettern zum Beispiel in Stadien „You’ll Never Walk Alone“, seit das Lied beim FC Liverpool in den 60er Jahren zu einer Hymne wurde. Doch es ist älter und stammt aus einem Musical. Solche Hits aus Musicals, die sich verselbstständigt haben, präsentiert die erste Folge einer neuen Fernsehshow im ORF, die ein Kleinwalsertaler konzipiert hat: der Autor, Moderator und Regisseur Tommy Schmidle aus Riezlern, der in Wien lebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.