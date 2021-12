Wie Oberallgäuer Kirchenmusiker die Weihnachtsgottesdienste gestalten

Auch im zweiten Pandemiejahr ist die musikalische Gestaltung der Gottesdienste nur eingeschränkt möglich. Was Oberallgäuer Kirchenmusiker zu Weihnachten planen.

22.12.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Nach 2020 bestimmt auch heuer das Coronavirus die musikalische Gestaltung der Festgottesdienste an Weihnachten. Aber es wird allerorten musiziert – im vergangenen Jahr hatte die evangelische Kirche in Sonthofen wegen der hohen Infektionszahlen über die Feiertage keinen Gottesdienst angeboten. Ein Besuch der Messen ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Maske und Abstand sind vorgeschrieben. Ansonsten gelten unterschiedliche Vorgaben: Mal reicht die 3G-Regel, mal ist vorher eine Anmeldung nötig.

Eine Pastoralmesse hat Tradition

So wie in St. Michael in Sonthofen: „Der Besuch der Gottesdienste muss im Pfarrbüro angemeldet werden“, sagt Kirchenmusiker Heinrich Liebherr. Er hat sich entschieden, für Weihnachten die Pastoralmesse von Karl Kempter einzustudieren. Die „Große Pastoralmesse in G-Dur“ gilt als bekanntestes Werk des Komponisten, der fast sein ganzes Leben lang in Augsburg lebte und dort als Domorganist tätig war. Das Werk war erstmals bei der Christmette des Jahres 1851 im Hohen Dom zu Augsburg zu hören.

„Das ist eine der wenigen Messen, die man ohne Orchester aufführen kann“, begründet Liebherr seine Wahl. So wird der Sankt-Michael-Chor nur von ihm an der Orgel begleitet. Für die Sänger gilt die „2G-plus-Regelung“: „Wir treffen uns alle eine halbe Stunde vorher und führen unter Aufsicht einen Selbsttest durch.“ Der Kirchenmusiker und sein Chor werden die Messe sowohl in der Christmette an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtstag aufführen.

Auch Martin Kerber, Kirchenchorleiter und Organist in St. Peter und Paul in Oberstaufen, setzt auf die Karl-Kempter-Messe, „wie jedes Jahr“. Am ersten Weihnachtstag wird er auf der Empore ein Doppelquartett – jede Stimme ist zweifach besetzt – an der Orgel begleiten. Für die Sänger gelten „2G“ und Abstand.

Umfangreiches Programm

Dieevangelische Kirchengemeindein Sonthofen hat in diesem Jahr ein umfangreiches Programm vorbereitet. Es beginnt in Sonthofen an Heiligabend um 15 Uhr mit einem Familiengottesdienst open air auf dem Oberen Markt, gefolgt von der Christvesper in der Täufer-Johannis-Kirche um 16.30 Uhr. Sie wird musikalisch von Blockflöten und Orgel begleitet, erläutert Organistin Christine Weber. Die Kirchenmusikerin wird auch um 18 Uhr in der Christvesper an der Orgel sitzen, diesmal unterstützt vom Posaunenchor. Um 23 Uhr beginnt dann die Christmette mit festlicher Orgelmusik. Am ersten Weihnachtstag singt – mit Abstand – der Johannischor im Festgottesdienst um 10 Uhr Weihnachtslieder unter Orgelbegleitung. Für die Sänger gilt „2G-Plus“ für die Besucher die 3G-Regelung.

Sopranistin singt Kantaten

Auch an St. Nikolaus in Immenstadt wird an allen Tagen viel Musik geboten. So wird Chorregent Michael Hanel in der Christmette an Heiligabend weihnachtliche Weisen an Orgel und Klavier und mit Gesang präsentieren. „Aufführungen mit großen Chören und Orchestern sind ja nicht möglich.“ Am ersten Weihnachtstag begleitet Hanel im Festgottesdienst die Sopranistin Hanni Deutschenbauer, die Lieder und Kantaten vortragen wird.

Trompetenklang zum Fest

Am zweiten Weihnachtstag gestaltet er gemeinsam mit Hermann Schmitz an der Trompete den Festgottesdienst. Darüber hinaus hat Michael Hanel auch schon für den 5. Januar 2022 um 18 Uhr eine Vesper mit Orgel und dem Ensemble „Ars Choralis“ und „Evensongs“ eingeplant. Ein „Evensong“ sei ein abendliches Stundengebet, ursprünglich in der anglikanischen Kirche beheimatet, so Hanel. Und an „Dreikönig“ (6. Januar) bestreitet er an der Orgel mit weihnachtlichen Weisen und Josef Golus (Klarinette) den Festgottesdienst.

