Wie Oberstaufen seine Taxi-Situation verbessern will

15.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Zum 15. Februar beendet Taxi Huber sein Angebot in Oberstaufen. Das war auch Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Heinz Kellershohn (fraktionslos) regte dort eine „konzertierte Aktion“ aller Beteiligten an. Denn: „Es geht nicht nur um Touristen, sondern auch um die heimische Bevölkerung.“

Die Situation im Ort sei nicht einfach, räumte Bürgermeister Martin Beckel ein. Insgesamt zehn Taxi-Lizenzen seien nach der Aufgabe von Taxi-Huber frei. Für zwei dieser Lizenzen haben sich nun andere Betriebe beim Landratsamt beworben. Hinzu kommen aus Sicht von Beckel zwei Shuttle-Fahrzeuge eines privaten Betreibers.

Zu wenige Taxi-Fahrer in Oberstaufen

Insgesamt aber stehen aus seiner Sicht zu wenige Fahrer zu Verfügung. Positiv sei, dass das Familienzentrum mit seinem ehrenamtlich betriebenen Fahrdienst Einheimische versorge. Hier sei sogar die Anschaffung eines zweiten Fahrzeuges angedacht. Und Beckel nannte noch ein weiteres, aus seiner Sicht positives Beispiel: Die „Alpe Mohr“ bieten ihren Gästen einen eigenen Fahrdienst. Nicht zuletzt hofft der Bürgermeister auf eine Verbesserung des Ortsbus-Angebotes. Dazu seien Gespräche für März geplant.

