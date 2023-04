Wie steht es um den Tourismus in Sonthofen?

2022 gab es in Sonthofen bei den Übernachtungen und Gästeankünften einen Aufwärtstrend. Auch fertige und laufende Bauprojekte sollen sich positiv auswirken.

12.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Schwierige Jahre im Tourismus-Bereich durch die Corona-Pandemie liegen auch hinter der Stadt Sonthofen. Doch es gibt Hoffnung, berichtete kürzlich Birgit Gabriel von der Verwaltung: Bei den Übernachtungszahlen gab es wieder einen Anstieg – und Investitionen bei örtlichen Betrieben lassen für die Zukunft einen weiteren positiven Trend erwarten.

„Sehr zufriedenstellend“ entwickelten sich die Kennwerte 2022 und erreichten teilweise fast das Niveau des erfolgreichen Jahres 2019, berichtete Gabriel. Im Vergleich zu 2021 stiegen die Übernachtungen um 33,8 Prozent auf etwa 344.300 (Vergleich 2022 zu 2019: minus 5,6 Prozent). Bei den Gästeankünften verzeichnete die Verwaltung ein Plus von 51,4 Prozent auf insgesamt 73.900 Gäste (Vergleich 2022 zu 2019: minus 14,3 Prozent). Mit den steigenden Zahlen gehe ein Anstieg der Bettenauslastung einher, die mit 94 Belegtagen bei 25,7 Prozent liege und sich damit wieder auf dem Niveau von 2019 bewege.

Hohe Inflation, Energiekrise und Corona haben den Tourismus gedämpft

Dass die Auslastung nicht höher ist, hänge damit zusammen, dass über ein Drittel der Gästebetten dem Bereich Ferienwohnungen und -häuser zuzurechnen sei. Diese seien oft nur mit zwei Personen belegt, obwohl fünf oder sechs Betten vorhanden und damit statistisch erfasst seien. Auch Doppelzimmer werden laut Gabriel immer häufiger als Einzelzimmer vermietet. Lege man anstelle der Betten- eine Kapazitätsauslastung zu Grunde, seien es 40 Prozent.

Die ersten Monate seien 2022 wegen anhaltender Corona-Beschränkungen noch verhalten verlaufen, danach gab es von Mai bis Juli Übernachtungszuwächse. Leichte Rückläufe von August bis Oktober seien auf die Verunsicherung wegen der Energiekrise und hoher Inflation zurückzuführen.

Für die Zukunft machen unter anderem ein abgeschlossenes und ein fertiges Projekt Hoffnung, dass der Tourismus in der Oberallgäuer Kreisstadt weiter angekurbelt wird: Bereits im August 2022 wurde das „Hotel am Gleis 1“ im Bahnhofsgebäude mit 24 Zimmern und zwei Apartments eröffnet. Zudem laufen aktuell noch die Arbeiten am Gasthof „Hirsch“. Dort wird die Bettenzahl mit insgesamt 98 mehr als verdoppelt. Die Fertigstellung des Hotelbereichs oberhalb der Wirtschaft ist für Ende Mai vorgesehen. Der zweite Bauabschnitt des Hotels an der Grüntenstraße könnte im August folgen.

Tourismus in Sonthofen: Wie geht es mit der Freizeitanlage Altstädten weiter?

Kopfzerbrechen bereitet Gabriel noch die Freizeitanlage Altstädten. Aktuell gebe es einen Rettungsschwimmer zum Saisonstart, die Ausschreibung für einen notwendigen Fachangestellten für Bäderbetriebe laufe. Langfristig soll auch das Tourismus-Leitbild – also die grobe Marschroute in die Zukunft – fortgeschrieben werden. Dabei geht es etwa um Fragen wie: Was passiert mit der Markthalle?

