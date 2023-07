Wie Süchtigen in der Fachklinik Hirtenstein geholfen wird

Die Fachklinik Hirtenstein in Bolsterlang wird 40 Jahre alt. Warum dort nur Männer therapiert werden und Handwerk zum Alltag gehört.

16.07.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Nach der Epidemiologischen Suchtsurvey sind rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig und gut 500.000 Menschen zeigen ein problematisches oder sogar pathologisches Glücksspielverhalten. Solche Menschen finden Hilfe in speziellen Kliniken oder Anstalten. Eine davon ist die Fachklinik Hirtenstein in Bolsterlang.

Seit nunmehr 40 Jahren behandeln die Therapeuten und Mitarbeiter Süchtige in der Klinik. Und in dieser Zeit hat sich einiges verändert, sagt Einrichtungsleiter Dr. Alfred Hecker. 1983 wurde die Suchtklinik für alkohol- und medikamentenabhängige Männer durch den Katholischen Männerfürsorgeverein gegründet. Seit 2015 sind die Deutschen Ordenswerke die neuen Träger der Fachklinik Hirtenstein. Neben der Behandlung von alkoholabhängigen Menschen werden seit 2013 auch pathologische Glücksspieler behandelt.

In der Fachklinik Hirtenstein werden ausschließlich Männer behandelt

Dass ausschließlich Männer in der Fachklinik Hirtenstein behandelt werden, hat sich auch nicht verändert, sagt Ergotherapeut Fabian Weinfurtner. „Das funktioniert auch gut, weil sich herausgestellt hat, dass Männer in der Gruppe besser harmonieren und sich so auch Freundschaften bilden.“

Weinfurtner ist als gelernter Schreinermeister für die Arbeitstherapie zuständig. Diese sei wichtig, um dem Alltag der Patienten eine Struktur zu geben. 2017 wurde das Gewächshaus abgebrochen und dafür die Holz- und Metallwerkstatt neu gebaut. Die Patienten stellen dort unter Anleitung Weinfurtners und seiner Kollegen Vogelhäuser, Schneidebretter oder Laptoptaschen selbst her.

In der Holz- und Metallwerkstatt stellen die Patienten Vogelhäuser, Schneidebretter oder Laptopständer her. Bild: Luke Maguire

Routine im Klinik-Alltag ist für die Männer unabdingbar, sagt Weinfurtner. Deshalb ist der Wochenplan auch durchstrukturiert. Gruppen-, Sport-, Arbeits-, Ergo- und Einzeltherapie füllen den Tag der Patienten aus. Besuche von Familie oder Freunden ist während des Aufenthalts durchaus möglich – allerdings nur nach Absprache mit dem Therapeuten.

Der Großteil der Patienten in Hirtenstein ist alkoholsüchtig (rund 80 Prozent), sagt Weinfurtner. Der Rest seien Glücksspielsüchtige. Zudem gebe es immer mehr Menschen, die eine Spiel- oder Handysucht haben. Dies betreffe vor allem die jüngere Generation. „Die Therapiemethoden und -konzepte dafür sind allerdings erst im Aufbau“, erzählt Weinfurtner.

79 Patienten werden in Bolsterlang behandelt

Die rund 75 Patienten in der Fachklinik werden derzeit von 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. Neben den verschiedenen Therapeuten gibt es auch einen Ernährungsberater im Haus. Denn eine gesunde Ernährung sei enorm wichtig und fördere den Genesungsprozess. Die Patienten sind meist einmal in der Klinik. „Rückfällige gibt es aber immer wieder“, sagt Weinfurtner. Bei Alkoholsüchtigen sei es besonders schwierig, „weil Alkohol allgegenwärtig ist“. Der jüngste Patient ist 21 Jahre alt, doch das sei laut Weinfurtner eine Ausnahme. Das Durchschnittsalter liege bei rund 40 Jahren.

Das Konzept der Fachklinik sieht vor, dass die Patienten 15 Wochen in Hirtenstein bleiben. Auf eine zweiwöchige Aufnahmephase mit individueller Diagnostik folgt die zehnwöchige Hauptphase. Dort werden die Rehabilitanden in einer etwa zwölfköpfigen Bezugsgruppe behandelt. In der dreiwöchigen Entlassphase fahren sie für fünf Tage zu einem Realitätstraining in ihre alte Umgebung, suchen ihre Suchtberatungsstelle auf und eventuell den Arbeitgeber. Ziel der Behandlung ist es, ein höheres Maß an Teilhabe des Rehabilitanden in möglichst vielen Lebensbereichen zu erreichen.

